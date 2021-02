A caccia di trend nuovi fiammanti per la prossima spring summer? Sei nel posto giusto: ecco i must have sui quali investire per un upgrade dei tuoi fashion-essentials

Le prime rondini sono ancora lontane e probabilmente non abbiamo ancora finito di soddisfare tutta la nostra voglia di saldi invernali, eppure di questi tempi qualsiasi fashion lover che si rispetti ha ormai un solo chiodo fisso in testa: i must have per la prossima primavera estate!

Quali saranno le tentazioni alle quali non sapremo resistere? E quali i pezzi tormentone della spring summer 2021?

Se anche tu ti stai scervellando su questi argomenti, sei nel posto giusto: il nostro vademecum fa davvero al caso tuo.

Abbiamo passato al setaccio le tendenze più hot e contato ben 10 indispensabili da inserire di corsa nell’armadio che non vedrai l’ora di sfoggiare allo scoccare della primavera. Pronta a prendere appunti?

1. Trench formato maxi

Verde, tabacco, pastello, khaki o écru? Ultra-tecnico, in lyocell, in gabardine o in pelle? Scegli il tuo trench nella nuance e nel materiale che preferisci e preparati a buttarlo sopra a qualsiasi outfit, perché per la prossima primavera sarà davvero il capospalla dei desideri, schierato in primissima linea tra gli indispensabili di stagione.

Unica regola incontrovertibile: dimentica i modelli sciancrati, il fitting per la mid season 2021 dovrà essere rigorosamente XXL.

Cosa significa? Che il trench va portato in formato maxi, a taglio oversize o direttamente di una taglia in più: extra long, extra large, extra chic… Non puoi sbagliare!

Credits: Getty Images

2. Zebrato

Non avevamo potuto fare a meno di notarle sulle passerelle che, lo scorso autunno, ci anticipavano proprio le novità più hot per la prossima spring summer 2021, non possiamo fare a meno di amarle alla follia oggi! Parliamo delle stampe zebra ovviamente, ovvero l’indiscusso “fenomeno print” della stagione in arrivo.

Indossale in modo non convenzionale, tra interpretazioni più grafiche e digitali della stessa stampa a mix and matches “spinti” e dal sapore funky, come gli accostamenti con colori particolarmente brillanti e pop. Insomma lo zebrato per la primavera estate 2021 sarà la quota sperimentale e ludica del tuo armadio: procurati almeno un pezzo con l’animalier del momento e dacci dentro con la creatività!

Credits: Getty Images

3. Mocassini

La scarpa della primavera ha un’aria decisamente famigliare, ma era dagli anni ’80 che non la si vedeva così a proprio agio in primo piano tra le tendenze più calde. È il mocassino, la calzatura college style per eccellenza pronta a fare di nuovo breccia nei cuori più cool e centro nei nostri guardaroba.

Come si indosserà? Come più ti piace, dai modelli più lineari alle versioni dai volumi più importanti e bold non avrai che da scegliere.

Dal classico look da collegiale con gonna e calzettone in vista all’outfit un po’ “yankee nel cuore di Manahttan” con jeans e maxi trench, sarai libera di interpretarlo a modo tuo, facendo del mocassino la scarpa più trasversale del guardaroba primaverile 2021.

Credits: Getty images

4. Pastel Palette

I’m a candy girl in a candy world…

Il testo della famosa canzone degli anni ’90 potrebbe essere rimaneggiato così per la prossima sping summer, diventando in un attimo il nuovo tormentone del momento.

Sì, perché c’è poco da fare: tra le grandi hit estive del fashion le tinte pastello ciclicamente tornano sempre, e si piazzano puntualmente a mani basse ai primi posti!

È così anche per la stagione calda 2021, inutile dirlo, che sarà tutta un tripudio di pastel tones (col lilla come indiscusso front-color) sui pezzi più ladylike in circolazione.

Credits: Getty Images

5. The Big Denim

Parola d’ordine: denim.

Probabilmente ti stai dicendo che non è poi una novità così grossa. Sbagliato: pensare in grande sarà proprio la rivoluzione estiva del denim targato primavera estate 2021!

In primis è il big jeans a prendersi la scena – portato over e baggy, con la vita un po’ scesa, oppure a vita alta e sapientemente rimborsata con l’aiuto di una cintura – seguito a ruota da giubbotti e camicie, tutto in formato maxi of course.

Sul come interpretarlo le varianti sono tante e tutte d’ispirazione vagamente nineties: si va dal total look al jeans portato con la camicia annodata sopra la vita o indossato con un blazer a contrasto. È solo questione di stile, sfodera il tuo e abbonda col denim insomma: non puoi sbagliare.

Credits: Getty Images

6. Tie Dye

Ancora un pizzico di anni ’90 in questo 2021. Col Tie and Dye, il metodo di tintura che tutte quante abbiamo provato a replicare da ragazzine incrociando le dita davanti alla lavatrice di nostra madre.

Inutile dire che oggi è tutto lasciato meno all’improvvisazione: i designers ci propongono capi a stampaTie Dye declinati in tonalità insolite e particolarmente brillanti, su nuances della palette delle terre o su sfumature (guarda caso) denim e pastello. Scegli il tuo pezzo Tie Dye insomma e preparati a portare un po’ di Coachella anche negli outfit più basic della tua primavera estate 2021.

Credits: Getty Images

7. Bermuda

Tra i pezzi tormentone dell’estate troveremo di sicuro loro: i bermuda shorts. Meglio farne buona scorta!

Sì perché saranno presenti in look di tutti i tipi: da quelli più formali – accostati al blazer al posto del pantalone lungo a mo’ di completo – a quelli più cool (in cotone, ma anche in denim), magari indossati sotto a un bustino o a un top crochet di ultimissima generazione. Insomma, i bermuda saranno davvero i passepartout della tua stagione calda 2021, dei veri indispensabili da indossare all summer long.

Credits: Getty Images

8. Bold Blazer

Lo abbiamo già nominato più volte, va da sé: non può che essere la riconferma eccellente della prossima mid season. Parliamo del blazer ovviamente, ancora in primissimo piano tra “le desiderata” stagionali più hot.

Si porterà praticamente sopra a qualsiasi cosa, facendosi puntualmente carico della quota cool di qualsivoglia mix and match. Unico diktat per la selezione del blazer 2021 perfetto: sceglilo bold - mannish style o con spalline anni ’80 - e portalo oversize, volutamente esasperato.

Credits: Getty Images

9. Camicia XXL

La camicia: un grande classico indispensabile nei guardaroba, sempre e da sempre. Cosa c’è di diverso dunque? Ancora una volta, i volumi (lo avrai capito ormai, la spring summer 2021 è decisamente bold!).

Anche la button down più classica dunque va semplicemente portata in versione extralarge - ampissima come fosse di un paio di taglie in più – manlike e senza fronzoli. Insomma, preparati a rubarne a più non posso dall’armadio del tuo lui… non riuscirai più a farne a meno!

Credits: Getty Images

10. Tricot, uncinetto & co.

Capi e accessori in maglia, ricamati o lavorati all’uncinetto sono già nei nostri cuori e, se è vero che stiamo facendo incetta di mini cardigan e gilet in versione tricot già da un po’, è garantito che la mania per la stagione calda si estenderà anche su top, bustier, borse, cappelli… e chi più ne ha più ne metta!

Adornati con perline e frange oppure liscissimi, dalle sfumature ladylike o in nuances basiche, i pezzi in maglia o ricamati saranno il fashion-tormentone 2021 che tutte vorremo collezionare a più non posso. Lasciati ispirare!

Credits: Getty Images

