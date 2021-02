P rotagonista della serie del momento, è l'attrice italiana su cui tutti scommettono. Ecco perché l'adoriamo (insieme ai suoi beauty look)

In “The Undoing: Le verità non dette” (in onda su Sky Atlantic, regia di Susanne Bier), è circondata da due veri e propri mostri sacri del cinema internazionale – Nicole Kidman e Hugh Grant. Certo una bella svolta per Matilda De Angelis, classe 1995, che ha saputo gestire la sua interpretazione – nella pellicola è Elena Alves, il personaggio che smuoverà la vita di coppia Kidman+Grant – in maniera impeccabile. Da quando la serie, tra le più viste in questo inizio di anno, è in onda, piovono complimenti da tutte le parti..

Matilda è brava, è bella, sorprendente e sensuale. Un insieme di qualità che difficilmente troviamo in una singola interprete. Ecco perché scommettiamo che sentiremo parlare ancora di lei. Inoltre, con il nostro occhio da beauty addicted, non potevamo non notare, nel film come sui red carpet, la sua bellezza mediterranea diversa dai classici canoni e da quella delle sue coetanee. Ha stupito anche te? O, semplicemente, sei curiosa di saperne di più? In ogni caso, niente di meglio che dare un occhio ai suoi migliori beauty look per lasciarsi ispirare!

The Undoing Beauty Look

Capelli medi e ricci – sai che è uno dei trend della primavera/estate 2021? - e make-up nei toni del rosa per gote e labbra (lo smokey eyes è appena accentuato per evitare l'effetto too much). Il signature look di Elena Alves lascia trapelare il carattere sensuale del personaggio da lei interpretato. Se ti piace, ecco il consiglio in più: dai un tocco glitterato alle palpebre per regalare un twist insolito al trucco.

Look naturale e labbra rosso fuoco

Per carpire qualcosa di più sul carattere dell'attrice, ti consigliamo di dare un occhio al suo feed su Instagram dove l'attrice pubblica scatti in cui il viso – e quindi il beauty look – è sempre in primo piano. Ci piace molto questo trucco fresco, girly e assolutamente in linea con il trend del momento: il make-up naturale inteso come make-up essenziale, minimal e super personalizzato. Con un elegante tocco di rosso.

Sopracciglia spazzolate verso l'alto e rossetto rosso bold sono un po' i due must nel make-up dell'attrice. A nostro avviso il rosso le dona tantissimo. Ti consigliamo questa nuance sulle labbra, un vero passepartout.

Brow up + nude make-up

L'attrice ha una vera passione per la cura delle sopracciglia che sfoggia sempre ben pettinate e valorizzate con una matita leggermente più scura.

Matilda non nasconde con il trucco le sue peculiarità come le lentiggini e alcuni piccoli nei sul viso che scolpisce con un leggerissimo contouring e con una terra nelle tonalità del bronzo. Le labbra sono idratate e gli occhi enfatizzati da un mascara allungante.

Freckles!

Le basta un po' di sole per far comparire in maniera ancora più netta le sue stupende lentiggini sul naso, intorno alla bocca e sulla fronte. L'attrice conosce benissimo il modo per catturare l'attenzione su Instagram!

Matilda De Angelis e il look bucolico

Ed eccola in una versione molto naturale. Le gote sono vivacizzate da un blush rosa pesca. Stessa nuance scelta per il trucco labbra. E gli occhi? No make-up! Ci pensano le folte sopracciglia e un leggerissimo velo di ombretto beige chiaro sulle palpebre a catturare gli sguardi.