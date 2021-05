A ppuntamento dal 18 al 22 giugno 2021 con la Milano Fashion Week Men’s Collection Primavera Estate 2022: la moda uomo brilla con una formula ibrida che coniuga eventi fisici ed eventi digitali

Una Settimana della Moda viva, che torna a far pulsare i cuori, che risveglia il fascino e l'eleganza dell'haute couture e della creatività: la Milano Fashion Week Men’s Collection Primavera Estate 2022 è un punto di (ri)partenza verso il ritorno alla normalità.

Ripartenza sì, perché la manifestazione in programma dal 18 al 22 giugno 2021, includerà sì degli eventi digitali che saranno condivisi con il resto del mondo, ma anche degli eventi fisici eccezionali.

Gli eventi della Milano Fashion Week Men’s Collection Primavera Estate 2022

Come era già stato già confermato, torneranno anche le sfilate. Saranno infatti ben 4 quelle in presenza: Dolce & Gabbana il 19 giugno; Etro il 20 giugno; e Giorgio Armani il 21 giugno con una doppia sfilata.

Inoltre, la la Milano Fashion Week Men’s Collection Primavera Estate 2022 prevede 48 appuntamenti, 9 presentazioni su appuntamento e 6 eventi per un totale di 63 brand coinvolti.

Realizzata in collaborazione con Confartigianato Imprese e con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell’Agenzia ICE, la Milano Fashion Week Men’s Collection Primavera/Estate 2022 accenderà inoltre i riflettori su tematiche di rilevanza globale, tra cui sostenibilità e supporto ai giovani talenti.

Tematiche che, d'altro canto, sono care alla Camera Nazionale della Moda Italiana, da sempre attenta all'evoluzione della società.

Il calendario della Milano Fashion Week Men’s Collection Primavera Estate 2022

Ecco di seguito il calendario ufficiale della Milano Fashion Week Men’s Collection Primavera/Estate 2022:

Venerdì 18 giugno

15.00 Ermenegildo Zegna

16.00 Tíscar Espadas

17.00 Santoni

18.00 Mans

19.00 Philipp Pleim

Sabato 19 giugno

10.00 Federico Cina

10.30 Dhruv Kapoor

11.00 Eleventy

11.30 Spyder

12.00 Canali

13.00 Children of the Discordance

14.00 Fendi

15.00 Tod's

16.00 Dolce & Gabbana ( Sfilata dal vivo )

) 17.00 Sunnei

17.30 Serdar

18.00 Dalpaos

Domenica 20 giugno

10.00 MTL Studio

10.30 Franc Elis

11.00 Revenant Rv Nt

11.30 Tokyo James

12.00 Etro ( Sfilata dal vivo )

) 13.00 MSGM

14.00 Prada

15.00 Han Kjøbenhavn

16.00 424

17.00 Nick Fouquet - Federico Curradi

18.00 David Catalán

18.30 Miguel Vieira

Lunedì 21 giugno

10.00 A-Cold-Wall

10.30 Jieda

11.00 Kiton

11.30 Knt

12.00 Andrea Pompilio per Harmont & Blaine

12.30 Zenam

13.00 Numero 00

14.00 Diesel

15.00 Woolrich

16.00 Gall

17.00 Paura di Danilo Paura

18.00 Giorgio Armani ( Sfilata dal vivo )

) 19.00 Giorgio Armani (Sfilata dal vivo)

Martedì 22 giugno

10.00 Magliano

10.30 Vièn

11.00 APN73

11.30 Les Hommes

12.00 Solid Homme

13.00 Dima Leu

Per celebrare un graduale ritorno agli eventi fisici, il 19 giugno, la Camera Nazionale della Moda Italiana organizzerà inoltre, nel rispetto delle normative anti Covid, anche un cocktail di inaugurazione della Fashion Week in una location all’aperto.

Anche quest'anno, infine, sarà data agli appassionati la possibilità di seguire la Fashion Week sul sito web milanofashionweek.cameramoda.it. La piattaforma digitale ospiterà una sezione dedicata agli Showroom virtuali: multi brand o monomarca.

La Milan Fashion Week Men’s Collection potrà essere seguita anche sui profili social di Camera Nazionale della Moda Italiana: Instagram, Facebook, Twitter e Weibo con aggiornamenti in tempo reale sugli eventi.

Le novità della Milano Fashion Week Men’s Collection Primavera/Estate 2022

Come i più attenti e appassionati avranno notato osservando il calendario, la Milano Fashion Week Men’s Collection Primavera/Estate 2022 si distingue per alcuni brand che saranno presenti per la prima volta in calendario: Tiscar, Espadas, Mans, Franc Elis, Zenam, Revenant RV NT, 424, KNT e Andrea Pompilio per Harmont&Blain debutteranno quest'anno.

Debutterà anche Diesel, con una collezione davvero speciale: il 21 giugno il nuovo direttore creativo Glenn Martens, il 21 giugno presenterà una collezione collezione all-gender, inclusiva, che abbatte le discriminazioni di genere.

Verranno inoltre realizzate una serie di stanze tematiche finalizzate a ospitare progetti speciali come Designer for the Planet, evento arrivato alla sua terza edizione e finalizzato a raccogliere e mostrare una moda che protegge il pianeta.

Come? Unendo le collezioni di alcuni designer emergenti, focalizzati sulle tematiche della sostenibilità. Questa stagione i brand che parteciperanno all’iniziativa sono Good Good Good, Marrakshi Life, Abdel El Tayeb, Simon Cracker, Marcello Pipitone, Bayria Eyewere, Emergency Room e Zerobarracento.

Il Portugal Fashion 25 Years Protecting Talent

In linea con lo spirito di collaborazione con player internazionali dimostrato negli anni, durante la Milano Fashion Week verrà celebrato il venticinquesimo anniversario della Portugal Fashion Week attraverso l’evento Portugal Fashion 25 Years Protecting Talent.

L'evento, in programma il 20 giugno, riproporrà le sfilate di due marchi portoghesi presenti in calendario (Miguel Vieira e David Catalan) e vedrà proiettati dei contenuti speciali realizzati da Frederico Martins, oltre alle sfilate di altri tre brand Made in Portugal, incluso Marques’ Almeida, vincitore nel 2015 del LVMH Prize, Ernest W Baker e Alexandra Moura.

L'importanza delle nuove generazioni

Per sostenere le nuove generazioni di creativi e come messaggio di ripartenza, verrà presentat un progetto di WHITE, con il format WSM (White Sustainable Milano), in collaborazione con la Camera Nazionale della Moda Italiana.

White attiverà una donazione al Camera Moda Fashion Trust e promuoverà, attraverso un evento dedicato negli spazi di Fondazione Sozzani Tazzoli Milano, 10 designer italiani e internazionali, gli ultimi cinque selezionati da CNMI tra i partecipanti al progetto Designer for the Planet.

Inoltre, la Camera Nazionale della Moda Italiana ha annunciato i 9 finalisti della settima edizione di Milano Moda Graduate e gli 11 finalisti della categoria YKK, che presenteranno le loro collezioni durante una sfilata in programma per la Milano Fashion Week Women’s Collection di settembre.