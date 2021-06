U na selezione dei migliori deal dedicati al mondo della moda in occasione dell'Amazon Prime Day 2021 da non lasciarti sfuggire. Pronta a essere sedotta?

Il tempo di valigie e bagagli è sempre più vicino e dopo un anno dove la tuta e l’abbigliamento da casa è stata la nostra divisa è arrivato il momento di un po’ di shopping dedicato all’estate. Se la voglia di cambiare, rinnovare e cercare un nuovo stile è tanta, l’Amazon prime day 2021 con la sua fantastica rosa di convenientissime offerte a tema moda è il momento perfetto per dedicarsi a un giro di shopping virtuale grazie ai deal più interessanti.

Troppe offerte e idee confuse? Qui troverai una selezione dei best of da acquistare subito e da sfoggiare tutta l’estate (e non solo).

È arrivato il momento di pensare allo shopping per l’estate e l’Amazon prime day 2021 è il momento giusto per togliersi qualche sfizio a tema moda. Ma attenzione al timing: le offerte dell'Amazon prime day durano soltanto due giorni, il 21 e il 22 giugno.

In occasione del Prime Day 2021 Donnamoderna.com ti offre un ulteriore sconto del 20% su una nostra selezione di capi e accessori di brand come Levi's, Rayban, Tommy Hilfiger, Pandora, Clarks, Superga e tanto altro.

In occasione del Prime Day 2021 Donnamoderna.com ti offre un ulteriore sconto del 20% su una nostra selezione di capi e accessori di brand come Levi's, Rayban, Tommy Hilfiger, Pandora, Clarks, Superga e tanto altro.



Qualche esempio di pezzi assolutamente da non perdere che abbiamo selezionato per te:



Little black dress

Manica corta a tulipano, scollo rotondo e una silhouette classica e femminile che si adatta facilmente dal giorno alla notte. Un little black dress da avere nel proprio guardaroba.

Trench

Un grande classico che non passa mai di moda: il trench è il perfetto capo spalla per la mezza stagione che si abbinerà a qualsiasi look. Bianco ghiaccio è la scelta diversa ma sempre elegante e chic.

Maxi camicia

Dal taglio vintage, over e dal colore perfetto per la stagione calda. Da indossare aperta con un body a spalla sottile e con un paio di shorts in jeans. Una vestibilità comoda e rilassata per una sensazione leggera e piacevole.

Summer dress

Un midi dress bianco con bottoni a contrasto: da indossare sia per la spiaggia che per un aperitivo con gli amici fino a un passeggiata in una città d'arte. Lo amerai e lo indosserai sempre, te lo assicuriamo.

Jeans bootcut

Taglio boot cut e cotone elasticizzato: indossare questi jeans sarà davvero un piacere. Sì con una maxi camicia ma anche con una blusa in raso color cipria.

Stivaletti

Lo sai che i migliori acquisti da fare con i saldi sono quelli per la stagione che deve ancora arrivare? Proprio per questo motivo questi ankle boots argento dal mood anni 70 sono un must have. Tacco midi e punta quadrata sono le due caratteristiche che lo rendono perfetto sia per il giorno che per la sera.

Intimo

Parliamo di intimo? Realizzato in pizzo trasparente elasticizzato che aderisce delicatamente alla pelle da indossare sotto gli abiti più aderenti per un effetto liscio e senza segni.

Espadrillas con zeppa

Comode, leggere e da indossare anche nelle giornate più incasinate e piene di impegni. Le espadrillas a mezza zeppa sono quel modello da portare sia in città che in vacanza.

Red jumpsuit

Cerimonie, serate eleganti e non solo: una jumpsuit rossa può salvare in tantissime occasioni. Da avere e da indossare con un sandalo e un blazer leggero per ripararsi dalla brezza estiva.

Mules rosa

Un po' anni 80 un po' Barbie Girl: le mules rosa con kitten heel disponibili tra le offerte del Prime Day 2021 moda si abbineranno con i jeans boot cut o con un paio di pantaloni a palazzo total white. Fidati: mancano nella tua scarpiera.

Vestito multistrato

Per le occasioni più importanti questo abito total black è la scelta giusta. Una sottoveste nera sormontata da un abito semitrasparente con ruches applicate in vita e sulle maniche. A completare il tutto la fantasia a pois. L'ideale per le più romantiche.

Camicia

Una camicia classica e versatile che offre un look semplice, perfetto per ogni occasione. Da portare sopra un paio di jeans o un pantalone chiaro a sigaretta oltre che a un blazer tono su tono o in contrasto.

Gilet sportivo

Un gilet smanicato in morbido tessuto elasticizzato con pratico cappuccio da indossare per completare il tuo outfit sportivo. Che sia yoga, pilates o una corsa al parco, questo capo è la giusta via di mezzo.

Blusa millerighe

La maglietta a righe è un passepartout dall'animo francese. Semplice e che si abbina facilmente con tutto, questo modello disponibile tra le offerte del Prime Day 2021 moda è arricchito dalle maniche a palloncino. Come fare a dirgli di no?

Racer Back Top

Il layering è un piccolo fashion hack da provare anche per l'attività sportiva. Sovrapporre colori, tessuti e mood diversi, infatti, permette di creare uno stile personale e unico.

Snekaers con stampa

Voglia di sneakers? Per la stagione calda sceglile 'diverse' magari con stampa animalier come quelle scelte da Giulia Torelli, aka RockandFiocc, proprio in occasione del Prime Day 2021 e che potrai avere a un prezzo conveniente utilizzando il codice GIULIAT20. E per abbinarle? Segui il suo look: certamente non sbaglierai!

