La t-shirt bianca è un capo basic che può salvare qualsiasi tipo di look. Un elemento che non dovrebbe mai mancare nell’armadio, la cosa importante è scegliere il modello giusto.

Si scrive t-shirt bianca si legge salva-look. Nell’armadio di ognuna, tra i capi indispensabili da avere nel guardaroba, non dovrebbero mai mancare una, o più, magliette basic da indossare in qualsiasi tipo di occasione. La t-shirt, infatti, si abbina a qualsiasi capo e si sfoggia in qualsiasi occasione: basta scegliere il giusto modello e in men che non si dica l’outfit è pronto da servire... ops da indossare.

La prima cosa da fare, quando si è alla ricerca di una t-shirt bianca è partire dal materiale: scarta i materiali sintetici e, meglio ancora, con elastane o fibre elastiche e punta tutto sul cotone. Una volta trovato il materiale giusto non ti resterà che buttarti sui mille modelli che oggi sono presenti sul mercato: oversize, crop, long o il modello classico.

La scelta potrebbe sembrati complicata, ma la cosa importante è pensare ai look che indossi più spesso e, da qui, iniziare a stilare una serie di pro e contro sul singolo modello. Un esempio? Ami i look dal sapore young: scegli un t-shirt bianca oversize e abbinala a un paio di mom jeans per poi completare il tutto con un paio di sneakers. Un look perfetto per il tuo tempo libero.

Se sei ancora indecisa ci pensiamo noi a schiarirti le idee con una selezione delle migliori t-shirt bianche da acquistare subito online e da indossare 365 giorni l’anno.

T-shirt bianca in cotone oversize





Semplice, pulita e super basic: la maglietta oversize è indispensabile nel tuo armadio. Questo modello ti salverà in tantissime situazioni: con un paio di jeans potrai sfruttala per il tempo libero mentre usandola da sola si trasformerà in un mini dress perfetto per l'estate

Perché acquistarla: le misure over sono il trend degli ultimi anni, impossibile rinunciarci.

T-shirt bianca a manica corta





Se non hai una t-shirt a manica corta in cotone nel tuo guardaroba, è arrivato il momento di porre subito rimedio a questa grande mancanza. La potrai indossare senza paura con qualsiasi look: dal tailleur a pantalone ai jeans skinny fino ai jogger per il tempo libero.

Perchè acquistarla: perché ti salverà in qualsiasi occasione.

T-shirt bianca a manica lunga

Le t-shirt bianche a maniche lunghe sono spesso un ricordo dell'infazia, eppure questo capo è perfetto per affrontare le mezze stagioni. Come abbinarla? Con tutto, senza se e senza ma.

Perché acquistarla: lo scollo tondo e ampio dà respiro al décolleté.

T-shirt bianca slim in cotone

Le t-shirt slim sono perfette per i fisici più esili e che vogliono mettere in risalto la figura longilinea. Questi modelli, con mini maniche e silhouette aderente si abbinerà perfettamente ai blazer primaverili. Il logo scuro sul davanti aggiunge un po' di movimento al look.

Perché comprarla: per giocare con volumi over nella parte bassa come gonne e pantaloni crop.

T-shirt bianca con scollo a V

Lo scollo a V sta tornando di tendenza e, proprio per questo, non può mancare anche nel caso delle t-shirt bianche. Non esagerare con le collane ma scegli modelli sottili e monocromatici proprio come dettano le tendenze bijoux del 2021.

Perché comprarla: se hai poco seno questo modello è perfetto per te.

T-shirt bianca elegante

Ti sembra impossibile che una t-shirt bianca possa essere anche elegante? Sbagliato! Questo capo, oltre ad essere super confortevole, si abbina a tutto e, anche nelle occasioni più formali, potrebbe salvare i tuoi look.

Perché comprarla: le maniche e il collo ampio aggiungono stile e si sposano perfettamente con i pantaloni palazzo.

