“BullisNo – Chi Bulla Perde”: OVS con FARE X BENE si schiera contro il bullismo. E coinvolge tanti giovani

M ercoledì 10 febbraio alle ore 10 segui la diretta sul canale YouTube di FARE X BENE. L'evento coinvolge le scuole d'Italia e invita i giovani a essere più rispettosi e consapevoli.

“Facciamo squadra contro il bullismo”. Più che uno slogan è un vero e proprio obiettivo: contrastare ogni forma di violenza e di discriminazione (anche online). Purtroppo questo fenomeno si è ulteriormente aggravato durante la pandemia specie fra i giovani. Ecco che quindi nascono iniziative come “BullisNO – Chi Bulla Perde”, un evento nazionale di formazione lanciato dall’associazione FARE X BENE in collaborazione con il marchio di moda OVS.

L’associazione, che promuove e tutela i diritti inviolabili della persona, lancia perciò la quinta edizione di questo evento che coinvolge alcune scuole d’Italia, da Nord a Sud. Tutti insieme, insomma, per sensibilizzare i giovani affinché facciano proprio “squadra” per combattere questo fenomeno. E quale occasione migliore se non la Giornata Internazionale contro il Bullismo e il Safer Internet Day (SID), la Giornata Mondiale per la Sicurezza in Rete.

L’incontro in via “digital” si svolgerà mercoledì 10 febbraio dalle ore 10 in video conferenza. Sarà condotto dai Peer Educator formati nelle precedenti edizioni del progetto. Avanti dunque a questo momento di formazione, scambio di opinioni e di esperienze fra i ragazzi delle scuole coinvolte, insieme per riflettere sui propri comportamenti e per essere più consapevoli, sensibili e rispettosi dei propri coetanei.

L’evento sarà moderato dalla direttrice di Donna Moderna Annalisa Monfreda, donna, mamma, scrittrice e giornalista impegnata ed esperta del mondo dei giovani.

Nelle precedenti esperienze sono state coinvolti gli istituti della municipalità di Milano. E in scia al successo, l’associazione FARE X BENE e OVS hanno deciso di estendere questa iniziativa a tutta l’Italia. Come? Hanno selezionato 9 scuole secondarie di secondo grado. Le classi prime e seconde saranno invitate a partecipare agli incontri di sensibilizzazione, prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo.

E non è tutto. Per coinvolgere i giovani e farli riflettere sull’uso sicuro e consapevole del web e dei social, i Peer Educator hanno lanciato una challenge su TikTok. Per partecipare i ragazzi dovranno pubblicare un post indossando qualcosa di blu: è il colore simbolo della lotta contro ogni forma di violenza e discriminazione tra pari.

Ma come potrai seguire questo incontro? Vai sul canale YouTube di FARE X BENE e segui la diretta!