D al modello elegante in seta a quello più morbido per le amanti del comfort: il tuo nuovo pigiama ti sta aspettando online.

Sembra facile dire pigiama, ma trovare il modello ad hoc per ognuna è una ricerca piuttosto impegnativa. Lungo o corto, con o senza pantaloni, in cotone o di flanella: le variabili in atto sono talmente tante che è fondamentale prendere in considerazione tutti gli stili presenti sul mercato, compresi i modelli più eleganti perfetti per uscire, un trend in atto già da qualche stagione. Pronta a metterti a letto con il look giusto? Noi abbiamo selezionato i pigiami online più cool del momento da non lasciarsi scappare per la primavera 2021.

Da quelli in cotone, perfetti per chi ama i materiali naturali sulla pelle, fino ai più morbidi e caldi, ideali per chi ama sentirsi calda e coccolata durante tutta la notte: trovare il pigiama giusto può essere una ricerca estenuante, ma grazie alle nostre proposte ti basterà solo un click per trovare il modello perfetto.

Satinato

I grandi classici non passano mai di moda, sia nella moda da giorno che quella da notte. Questo modello selezionato tra pigiami da comprare online è in satin total black, con profili bianchi, è un grande classico perfetto per tutte e che non ti annoierai mai. Aggiungi una vestaglia dello stesso tessuto per sentirti sempre in ordine e bellissima.

Con micro applicazioni

Per te pigiama vuol dire caldo, morbido e confortevole anche quando le temperature iniziano ad alzarsi? Questo modello in ciniglia rosa deve essere assolutamente tuo. Farai sogni stupendi, ma senza dimenticare un tocco cool grazie alle micro borchie applicate all over.

A check

Classico e semplice: i pigiami semplici sono sempre una garanzia. Questo modello, declinato nei colori del bianco, nero e rosa, è l’ideale per chi ama la semplicità. Da non sottovalutare le tasche e la coulisse in vita per un fitting più confortevole.

Elegante

Elegante può far rima con pigiama? Secondo noi sì e questo modello rosa antico scovato tra i pigiami online più cool del momento ne è la dimostrazione. Pantaloni cropped, blusa scivolata e arricchita da piccoli bottoni sulle maniche: così bello che vorrai indossarlo anche di giorno.

Tre pezzi

Chi ama il nightwear sa benissimo che non può e non deve rinunciare a una vestaglia o un leggero kimono da indossare sopra il pigiama. Acquistare un set composto da tre pezzi coordinati tra di loro è la soluzione perfetta: kimono, pantaloni maxi e canotta a tema floreale è l’ideale per l’arrivo della primavera.

Corto

Nel tuo cassetto dedicato alla moda da camera da letto deve esserci assolutamente una versione corta del pigiama classico: pantaloni ampi e morbidi, collo con reverse e abbottonatura sul davanti sono le caratteristiche che lo rendono super cool. La fantasia a mille righe donerà quel tocco parigino che te lo farà amare ancora di più.

Il modello divertente

Da regalare all’amica che ha sempre sonno o da regalarsi per lanciare un messaggio a chi ti sta intorno: questo pigiama nero con disegni bianchi è il tocco divertente da avere nel tuo armadio. La maglietta a maniche corte e i pantaloni crop lo rendono perfetto per la primavera.

Ora non ti resta che dormire un sogno di bellezza e di stile.

