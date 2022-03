Dalle borse formato XXL alle collane vistose che distolgono l’attenzione da fianchi e side B, gli alleati che simulano una silhouette da urlo sono tanti. Ecco cosa non deve mancare nei vostri outfit

Gli accessori che aiutano a sembrare più snelle e slanciate sono tanti.

E, non c’è nemmeno da dirlo, si rivelano best friend forever di chi non ha voglia di stare sempre a dieta e ama concedersi qualche piccolo peccato di gola.

Per scoprire quali accessori vi aiuteranno a perdere illusoriamente un paio di taglie, abbiamo selezionato la guida che aiuta a sceglierli al meglio.

Seguite step by step i nostri consigli e la vostra body shape ne trarrà non poco giovamento.

Ecco tutti gli alleati della silhouette di cui fare incetta, per riempire il guardaroba e la scarpiera di assi nella manica.

Le borse dai colori accesi

Una borsetta dai colori fluorescenti, scelta sapientemente nelle tinte vitaminiche o anche nei colori pastello ma vivaci, è un perfetto escamotage per risultare più snella.

Gli sguardi si poseranno sul punto di colore che la borsa saprà dare, sfumando così la focalizzazione su eventuali punti critici.

Abbinate le "strong color bag" a look dalle tinte più neutre e scure in maniera tale che la nuance accesa della borsa spicchi sulla base nera, blu, verde o grigia che sia.

Le maxi-cinture

Un’altra migliore amica della linea (immaginaria)? La cintura maxi!

Anche una cintura normale aiuta ad avvitare la shape e a renderla più longilinea ma se volete un effetto top assicurato sceglietela di un certo spessore.

Un cinturone in vita riuscirà infatti a creare un gioco ottico tale da snellire tutto il resto.

Le collane vistose

Non solo gli accessori aiutano nella crociata contro una shape che non ci va a genio: anche i gioielli e i bijoux danno un contributo notevole.

Uno dei trucchi più efficaci è quello della collana vistosa.

Sceglietela di dimensioni grosse e con una foggia estrosa così lo sguardo sarà catalizzato sul vostro collo e dècollète senza andare a scrutare in maniera insistente fianchi, giro-vita e side B.

Le borse grandi

Oltre alle maxi borse e alle maxi collane, anche la migliore amica di ogni donna lo diventerà ancora di più se scelta maxi.

Stiamo parlando di “lei”, sua maestà la borsa!

Una borsa che più che borsetta si può semmai definire “borsona” è l’amica che più che amichetta si può definire “amicona” (nel senso di grande amica).

Perché? Semplice: perché con una maxi bag accanto sembrerà che abbiate perso non pochi chiletti!

Una borsa grande bilancia infatti un side B importante così come i fianchi pronunciati, facendoli apparire più sottili.

Le pumps con il tacco

Non è certo un mistero che i tacchi abbiano il piacevole effetto slanciante.

Ma se volete un mix di slancio e shaping, allora optate per le pumps con il tacco.

Il modello slingback si presta ancora meglio a modellare la forma del corpo, quindi se volete essere davvero al top scegliete pumps aperte sul retro.

Anche il finish lucido della vernice è un ulteriore aiuto per essere “thin & tall”.

Il riflesso e la luminosità che la finitura lucida conferiscono, infatti, è in grado di creare un gioco ottico capace di allungare la silhouette.





Il marsupio a tracolla

Non solo borse: anche i marsupi rientrano nel reparto “accessori dimagranti”.

Un bel marsupio taglia XL, dai colori accesi e in fantasie estrose, è già un ottimo amico della linea.

Se indossato a tracolla, lo sarà ulteriormente: la linea trasversale che il marsupio traccia lungo il busto distoglierà lo sguardo dalla circonferenza di vita e fianchi.





Gli stivaletti-tronchetti

Anche gli stivali sono must have per chi vuole un guardaroba (e una scarpiera) a prova di palestra.

Meglio sceglierli nella declinazione “stivaletto” o tronchetto per dare l’illusione che la gamba sia più sottile e affusolata.

Sia con minigonne sia con pencil skirt così come con jeans skinny, uno stivaletto con il tacco che arrivi a metà polpaccio o poco meno vi farà sembrare più alte e magre. Provare per credere.





