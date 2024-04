L a borsa ideale deve contenere tutto ciò che può occorrerci senza deformarsi. Deve essere comoda, di tendenza e rispecchiare al 100% il nostro stile di vita. Ma come sceglierla perché valorizzi al meglio la silhouette del nostro corpo? Te lo spieghiamo in questa guida in 5 punti essenziali

È capitato a tutte, almeno una volta nella vita, di acquistare la borsa dei propri sogni e poi scoprirsi a non apprezzarla particolarmente una volta indossata. Errore di valutazione? Può darsi, ed è per questo che da oggi in poi possiamo prevenire… invece che curare. Abbiamo creato questa guida con lo scopo di aiutarti a capire come scegliere la borsa in base alla tua body shape, e da oggi in poi avrai sicuramente sempre l’acquisto esatto in pugno. Premessa fondamentale: ognuna ha una propria fisicità, una corporatura specifica che ne delinea le proporzioni. Ergo, è fondamentale rispettarla, amarla e partire esattamente da qui.

Come scegliere la borsa…

1. Con una body shape a clessidra

La corporatura a clessidra è caratterizzata da fianchi e petto di proporzione simile e vita stretta. È una silhouette seducente e spesso ambita proprio perché molto femminile. In questo caso, la lunghezza della borsa non dovrà essere eccessiva o si rischierà di sottolineare le curve in modo sbagliato. Meglio una borsetta corta o piccola che andrà ad abbinarsi al punto vita. Una clutch o un borsello da girovita elegante sono le borse ideali per questo fisico, specialmente se cerchi la borsa ideale per un look da cerimonia.

Foto Launchmetrics/Spotlight

2. Con una body shape a triangolo (pera)

Una body shape a triangolo ha la parte bassa del corpo più larga di quella alta e un buon girovita: in questo caso, l’obiettivo della borsa è ristabilire la proporzionalità senza allargare ulteriormente i fianchi. No, quindi, alle borse a tracolla o agli zaini piccoli e lunghi. Sì a una borsa sottobraccio o una bella shopper che allunghi la fisicità.

Foto Launchmetrics/Spotlight

3. Con una body shape a triangolo rovesciato (mela)

Body shape a triangolo rovesciato? Chiamasi anche “a mela”. Se questa è la tua fisicità, noterai che è la parte alta ad essere più larga rispetto ai fianchi, esattamente al contrario del corpo a triangolo o pera. Ottime per te sono quindi le borse a tracolla e le borse larghe con cintura lunga, specialmente se voluminose e dall’aspetto morbido piuttosto che rigido (vedrai, danno armonia alle linee).

Foto Launchmetrics/Spotlight

4. La borsa ideale per una body shape ovale

Body shape ovale, tocca a te. Trattasi qui di una fisicità in cui il punto vita risulta predominante rispetto a spalle e fianchi, che sono invece stretti e sottili. Per questa body shape non sono indicate le borse a tracolla e che evidenziano il punto vita, come borse lunghe troppo colorate e sgargianti. Meglio una borsa a mano dalle linee squadrate e pulite, una borsetta di piccole dimensioni o anche uno zaino che darà risalto alle spalle.

Foto Launchmetrics/Spotlight

5. La borsa perfetta per una body shape rettangolare

In netta opposizione alla corporatura ovale, c’è la body shape rettangolare. Cosa la contraddistingue rispetto alle altre fisicità? È più squadrata nelle linee, dunque l’obiettivo di una borsa è quello di andare ad ammorbidirle. Ottima una borsa a tracolla o una maxi bag voluminosa e morbida, meglio evitare zainetti e clutch rigide perché lo scopo è dare sinuosità alle forme.

Foto Launchmetrics/Spotlight