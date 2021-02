Sanremo 2021: tutti i co-conduttori finora confermati

A madeus per ora ha confermato soltanto tre co-conduttrici (e due ospiti) per Sanremo 2021, oltre all’immancabile braccio destro Fiorello.

Un’altra (turbolenta) edizione del Festival di Sanremo sta per arrivare sui nostri piccoli schermi. Sono state settimane intense, durante le quali Amadeus ha cercato con tutte le forze di ottenere un pubblico per il teatro dell’Ariston 2021 ma, a quanto pare, non sarà così. Ciò nonostante, non mancheranno co-conduttori e co-conduttrici al fianco del presentatore Rai.

Manca ancora un mese all’inizio della kermesse musicale, ma al momento sono state confermate tre co-conduttrici che saliranno sul palco dell’Ariston e affiancheranno Amadeus da martedì 2 a sabato 6 marzo 2021. Il conduttore ha spiegato che, come l’anno scorso, saranno dieci le donne che lo affiancheranno all’Ariston.

Naomi Campbell

Ad aprire il Festival 2021 sarà Naomi Campbell. L’ha confermato proprio Amadeus, in un’intervista con La Stampa, spiegando che la top model aprirà le danze della kermesse con la sua preziosa bellezza internazionale. “Naomi potrà raccontare ciò che il pubblico non sa e che le appartiene”, ha precisato Amadeus. “La sua amicizia con Nelson Mandela, le sue battaglie per i diritti civili e contro il razzismo. Vedrete, sarà magnifica”.

La regina delle passerelle quest’anno compie 51 anni e si accinge a portare una spolverata di glamour in più all’edizione 71 della kermesse musicale italiana. Amadeus l’ha scelta, oltre che per la sua bellezza vulcanica, per via delle numerose battaglie che la topmodel ha portato avanti contro il razzismo.

Matilda De Angelis

È l’attrice del momento, tutti ne parlano ma soltanto Amadeus è riuscito ad integrarla nel cast delle sue con-conduttrici: Matilda De Angelis ha toccato il cielo con un dito recitando al fianco di Nicole Kidman in The Undoing, la fortunata serie thriller arrivata in Italia su Sky Atlantic.

Matilda, classe 1995, ha catturato l’attenzione internazionale grazie ad HBO, ma su Netflix invece ha recitato nel film L’incredibile storia dell’Isola delle Rose e molto presto la vedremo su Rai 1 nel cast della serie tv Leonardo. Giovanissima e bellissima, Matilda è già stata candidata a due David di Donatello e ha vinto il Premio Bacco al Festival di Berlino, ma ha fatto breccia nel cuore dei suoi migliaia di follower parlando a cuore aperto circa il body positive e i problemi con l’acne.

Elodie

L’anno scorso ha partecipato al Festival di Sanremo con il brano Andromeda, ma Elodie ha saputo catturare l’attenzione non soltanto con la sua voce graffiante, ma anche per la padronanza del palcoscenico (e per gli abiti meravigliosi). Sarà per questo che Amadeus, anziché inserirla nel cast dei 26 big in gara, invece l’ha voluta al suo fianco come co-conduttrice.

La cantante romana ne ha fatta di strada dalla scuola di Amici di Maria De Filippi e Amadeus è pronto ad averla con sé. Durante la conferenza stampa di Sanremo, il conduttore ha infatti precisato: “Elodie sarà con me, sarà una delle donne del Festival. L’anno scorso era in gara, stavolta sarà co-conduttrice per una sera. È bella, spiritosa, divertente, ironica”.

Altri possibili co-conduttrici

Ma non è finita qui. Se per la prima edizione Amadeus ha voluto al suo fianco ben dieci co-conduttrici, questa volta non ci aspetteremmo di meno. Secondo le prime indiscrezioni riportate da Il Corriere della Sera, pare che sul palco dell’Ariston siano attese tante altre donne del mondo dello spettacolo, alcune già viste e altre invece intese come perfette new entry.

Potremmo rivedere Diletta Leotta, che l’anno scorso ha animato il Festival con meravigliosi abiti da sera, oppure la moglie di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, che abbiamo visto nella stessa edizione della Leotta. Tra le novità di questo 2021 potrebbe esserci in prima linea Giovanna Civitillo, conosciuta anche come la moglie del conduttore Amadeus.

Un’altra possibile aggiunta al gruppo delle co-conduttrici potrebbe essere Miriam Leone, attrice siciliana amatissima (non soltanto in Italia), così come potremmo vedere coinvolte la bella Vanessa Incontrada (che di recente ci ha rapiti con il photoshoot per Dolce&Gabbana), Alice Campello (influencer da migliaia di follower su Instagram), la supermodella Mariacarla Boscono e l’attrice Matilde Gioli (vista di recente in Doc – Nelle tue mani).

Ospiti o co-conduttori?

In ogni caso, non è Sanremo per Amadeus senza Fiorello: il suo braccio destro tornerà alla carica e lo aiuterà per la gestione della seconda edizione. Ma, oltre a Fiorello, ci saranno due ospiti fissi quest’anno che potremmo intendere anche come co-conduttori poiché saranno presenti in tutte le puntate: parliamo dello spumeggiante Achille Lauro (che non partecipa alla kermesse come concorrente) e di Zlatan Ibrahimovic.

Achille Lauro, ad ogni edizione che lo ha coinvolto come cantante, ha sempre stupito il pubblico non tanto per i brani ma per la scenografia. Nonostante quest’anno non faccia parte dei big in gara, il cantante romano potrebbe comunque stupire il pubblico con outfit iconici. In tanti invece sono curiosi di scoprire quale sarà il compito di Ibrahimovic.