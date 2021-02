Ospiti italiani e stranieri a Sanremo 2021, confermati e non

Sanremo 2021 si prepara a conquistare il pubblico, merito delle canzoni in gara ma anche degli ospiti italiani e internazionali. Tra conferme e ipotesi, ecco chi salirà sul palco dell'Ariston

C'è poco da fare, il Festival della Canzone Italiana è una creatura immortale. Nonostante le grandi difficoltà, Sanremo 2021 anche quest'anno porterà a casa una nuova edizione (la 71esima per l'esattezza) che si preannuncia ricca ed entusiasmante, complici gli ospiti confermati (e quelli ancora in "forse").

Amadeus, direttore artistico e conduttore della kermesse musicale, sta schierando al suo fianco grandi nomi dello spettacolo e non solo, che lo accompagneranno nel corso della gara al cui termine, come sempre, emergerà il brano vincitore.

A meno di un mese dall'inizio di Sanremo 2021 - in onda su Rai 1 dal 2 al 6 marzo - cresce l'attesa per conoscere tutti i nomi che animeranno questa edizione del Festival. Tra ipotesi e conferme, ecco chi salirà sul palco dell'Ariston insieme al padrone di casa.

Squadra che vince non si cambia: Amadeus e Fiorello di nuovo insieme

Sì, Amadeus in qualità di direttore artistico è il conduttore ufficiale del Festival ma, come da lui stesso ribadito in più occasioni, non sarebbe lo stesso senza l'inseparabile collega e amico Fiorello. Non possiamo considerarlo semplicemente tra gli ospiti di Sanremo 2021, ma merita uno spazio tutto per sé.

Amadeus e Fiorello vantano un'amicizia di lunghissima data. Si sono conosciuti quando lavoravano a Radio DeeJay e quindi possiamo proprio dire che siano "artisticamente" cresciuti insieme. Complici sul palco e nella vita, dopo il successo dell'edizione precedente del Festival era inevitabile che la coppia venisse confermata. Ad annunciarlo erano stati gli stessi vertici Rai alla fine di Sanremo 2020, quando avevano confermato Amadeus come direttore artistico per l'anno successivo, annunciando anche le date.

Achille Lauro e Zlatan Ibrahimović, gli "ospiti fissi"

I primi due ospiti di Sanremo 2021 ad essere ufficialmente confermati sono stati Achille Lauro e Zlatan Ibrahimović, che affiancheranno Amadeus sul palco mettendosi alla prova come co-conduttori. Degli ospiti "ibridi", se così possiamo dire, che di certo riserveranno all'affezionato pubblico del Festival delle belle sorprese.

Ibra non ha bisogno di presentazioni. Conosciuto anche da chi non segue il calcio, l'attaccante del Milan è una vera e propria leggenda vivente. Zlatan Ibrahimović è di origine svedese ed è considerato uno dei calciatori più forti di sempre. Chissà se sul palco dell'Ariston darà prova delle sue abilità.

Eccentrico, colorato, unico nel suo genere. Achille Lauro è sicuramente uno degli ospiti più attesi di questo Sanremo 2021. Non è la prima volta che il cantante ha calcato le scene dell'Ariston. Ha partecipato alle ultime due edizioni del Festival e l'anno scorso ha letteralmente spopolato tra il pubblico. Nel bene o nel male, con il suo brano iper-orecchiabile (Me ne frego) e dei sorprendenti costumi di scena, Achille Lauro è stato uno dei personaggi più discussi della scorsa edizione. Amadeus ha già preannunciato che il cantante metterà in scena cinque "quadri". Ne vedremo delle belle.

Sanremo 2021, le tre "vallette" del Festival già confermate

La parola "vallette" ha abbandonato il linguaggio comune, lasciando spazio un più professionale "co-conduttrici". In effetti ci voleva un passo in avanti anche in questa direzione, specialmente nell'ambito della kermesse più nazionalpopolare che ci sia. Amadeus al momento ha confermato ufficialmente tre ospiti femminili, le co-conduttrici appunto che lo affiancheranno sul palco alternandosi ad ogni serata.

Dopo il grande successo del brano Andromeda presentato tra i Big nella scorsa edizione, la splendida Elodie torna a Sanremo 2021 in una veste inedita. La cantante dalla voce intensa e ammaliante non poteva che stregare il direttore artistico. Elodie ha dimostrato in più occasioni di essere un'artista di talento, cresciuta a dismisura dalla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, ma anche di avere una grande personalità. Sul palco di sicuro non deluderà le aspettative.

Tra gli ospiti femminili confermati c'è anche la "Venere Nera" Naomi Campbell. Oggi la Supermodella ha 40 anni ma non ha perso neanche un briciolo della sua incredibile bellezza. Non è un caso che la rivista People l'abbia inserita tra le 50 donne più belle del mondo. Ma Naomi Campbell è anche una donna impegnata nel sociale, che si spende in cause umanitarie per i diritti dei più deboli. Amadeus le sarà di certo occasione per svelare al pubblico anche questo suo lato meno conosciuto.

Completa questo formidabile trio di co-conduttrici l'attrice Matilda De Angelis, che nelle ultime settimane è salita alla ribalta per il suo ruolo nella serie The Undoing, al fianco di Nicole Kidman e Hugh Grant. Ma la bella Matilda non è nuova alle produzioni di successo: ha già ricevuto due nomination per il David di Donatello ed è stata premiata al Festival di Berlino. Niente male per una venticinquenne. Se a questo aggiungiamo il suo impegno sui social per il body positive, il gioco è fatto. Matilda De Angelis è una giovane donna davvero incredibile.

Le altre possibili co-conduttrici

L'anno scorso Amadeus ha sorpreso il pubblico del Festival ingaggiando nel suo team delle meraviglie ben dieci co-conduttrici. Buone notizie per i fan, il direttore artistico ha confermato l'intenzione di ripetere lo stesso schema, anche se al momento i nomi delle altre ospiti - anzi co-conduttrici di Sanremo 2021 sono soltanto ipotetici.

Probabilmente saliranno sul palco del Teatro Ariston cinque co-conduttrici in totale, una per ogni serata del Festival. Potrebbero tornare Diletta Leotta e Georgina Rodriguez, già presenti nella scorsa edizione, ma i rumors parlano anche delle attrici Miriam Leone, Vanessa Incontrada, Matilde Gioli e Serena Rossi. Tra i nomi circolano anche quelli della supermodella Mariacarla Boscono e della influencer Alice Campello, oltre a quello della moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo.

Cantanti ospiti a Sanremo 2021: Ornella Vanoni e Giorgia

Tra gli ospiti del Festival di Sanremo 2021 non possono mancare i big della canzone, italiana e internazionale. Al momento la direzione artistica della kermesse ha confermato soltanto due nomi, che già bastano ad arricchire questa edizione.

La prima è Ornella Vanoni, una delle artiste più amate di sempre nonché una delle maggiori interpreti della musica leggera italiana. La Vanoni sta per uscire negli store con il suo ultimo album, Unica, del quale certamente darà un assaggio al pubblico di Sanremo 2021. Con molta probabilità Amadeus le riserverà la serata finale del Festival, con un omaggio speciale al suo talento e alla sua carriera.

L'altro nome già confermato è quello di Giorgia, la cantante dalla voce d'angelo che di recente è apparsa in tv in una puntata di La musica che gira intorno, lo show targato Rai condotto dalla cantautrice Fiorella Mannoia. Anche quest'ultima tra le papabili ospiti musicali di Sanremo 2021.

Ospiti internazionali: chi salirà sul palco di Sanremo 2021

Non c'è Sanremo senza ospiti internazionali ma, sfortunatamente, non si hanno ancora notizie certe sulle presenze di quest'anno al Festival. In tempo di pandemia ha già dell'incredibile che il Festival si faccia date le evidenti difficoltà, logico dunque che ancora vi siano trattative in corso al riguardo. Svetta su tutti un nome: ABBA. L'iconica band svedese potrebbe riunirsi in via del tutto eccezionale sul palco dell'Ariston. "I desideri sono tanti e pure le invenzioni", così ha commentato Amadeus. Ma, in fondo, sognare un po' non fa male.