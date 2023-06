O perazione styling: protagonista? La gonna di jeans. Detto fatto, ecco i 5 look che hanno rapito la nostra attenzione nello street style internazionale. Tutti a prova di screenshot sul tuo smartphone, perfetti per essere replicati su-bi-to

Corta, midi o lunga, a te la scelta: tra le tendenze denim della moda primavera-estate 2023, la gonna di jeans è imperativa. In questa guida, toverai un vero e proprio prontuario di stile, formulato con 5 look street style da avere come fonte di ispirazione. Tira fuori dal guardaroba la tua gonna di jeans preferita e intercetta lo styling perfetto per te.

Gonna di jeans: come dare risalto alla silhouette a matita

A matita o a tubino, qualsiasi sia la definizione da te preferita, il risultato finale - te lo assicuriamo - non cambia: la gonna midi in jeans saprà darti grande soddisfazione in fatto di styling. Il primo esempio è proprio qui, sotto i nostri occhi: dallo street style, arriva un look a prova di tendenze moda primavera-estate 2023. La gonna in denim è stata abbinata a un crop top tempestato di paillettes e con spalline sottilissime. Delizioso il contrasto cromatico: i fiorellini gialli del top ben si sposano con il blu indigo della gonna. E poi c'è il cardigan, abbinato alla fascia per i capelli per un revival in stile anni Novanta, insieme alla borsa e le décolletées Mary Jane. Per noi, il look è approvato.

Courtesy Launchmetrics/Spotlight

Gonna di jeans lunga e décolletées, per essere chic anche in città

Urban, ma non troppo. Chic, ma senza rinunciare alla coolness. Ci sono look che sono costruiti proprio come equazioni perfette, e questo ne è l'esempio. La gonna a matita in denim trova spazio sotto la giacca da motociclista, sostituibile senza dubbio con una canottiera, una T-shirt o una camicia bianca (cropped oppure oversize). L'attenzione è da focalizzarsi invece sulle décolletées: conferiscono alla mise un accento sofisticato, da amplificare con gioielli e accessori preziosi.

Courtesy Launchmetrics/Spotlight

Asimmetrie e volumi maxi: il denim si fa cool

Se non vuoi passare inosservata, focalizzati proprio sulle mille - anzi, infinite - possibilità del denim. Il più umile dei tessuti diventa terreno di sperimentazione: vedere per credere questo look street style per la primavera-estate 2023, in cui la gonna di jeans si caratterizza per la sua rosa scultorea in denim e per lo strascico frontale che da essa si apre puntando al suolo. Sì anche allo styling ton sur ton: la camicia in raso o seta fluida è cromaticamente coordinata al denim, contrastata solo dagli stivali in vernice verde. Come replicare il look? Con il caldo alle porte, resta solo da sostituire gli stivali con un paio di sandali con tacco stiletto, e il gioco è fatto.

Courtesy Launchmetrics/Spotlight

Denim e piume: la gonna di jeans è complice

Obiettivo? Look charmant. Tra le tendenze moda primavera-estate 2023 avvistate nello street style internazionale spicca anche questo connubio apparentemente imprescindibile: denim e piume. Il top multicolor fonde così la sua anima chic con lo spirito grunge della gonna di jeans, quella a balze e con maxi rouches. Certo, questa proposta di street style porta all'esagerazione un concetto moda davvero glamour che, ridimensionato per il guardaroba daily, è comunque motivo di interesse. Basta (re)immaginare il look con una semplice gonna di jeans (anche al ginocchio), portata con un top con un orlo di piume.

Courtesy Launchmetrics/Spotlight

Less is more, minigonna di jeans con sandali e top

Il mantra della moda minimalista non sbaglia mai: less is more. Come costruire un look d'impatto intorno a questo verbo assoluto? Semplice: minigonna di jeans, top monocromatico (e dalle linee grafiche) e accessori. Qui troviamo sandali mules e borsa declinati nella nuance verde fluo: un'ottima strategia per caratterizzare - con il colore - un look apparentemente semplice e sottotono.