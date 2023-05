R isponde all'identità di must-have e non conosce stagioni. Trascende il passare del tempo ed è sempre attuale: la T-shirt bianca è il passepartout imperativo di questa stagione, e le it-girls regine di street style ci mostrano come abbinarla

Che non ne manchi mai una nel guardaroba femminile: aderente o oversize, candida e immacolata oppure stampata, la T-shirt bianca è infallibile quando si tratta di styling. Perché? Semplice. Sta bene con tutto. E lo confermano questi 5 look street style da copiare - o da cui prendere ispirazione - per dare sfoggio alle tendenze moda primavera 2023.

La T-shirt bianca in versione crop top

Caratterizzata da piccoli dettagli cut out, ma non solo: la T-shirt bianca cropped porta strategicamente a vista l'ombelico. Come indossarla? Questo look street style ci invita a considerare l'abbinamento con pantaloni leggermente a vita alta, da sostituire eventualmente con quelli dalla vita altissima per bilanciare perfettamente le simmetrie. Lo stesso approccio può essere utilizzato nella scelta di un'eventuale gonna: a matita e a vita alta, slancerà la silhouette ed enfatizzerà la presenza della T-shirt bianca in versione crop top.

La T-shirt come perfetto sottogiacca

Proprio così: la T-shirt bianca può essere anche un perfetto sottogiacca, e lo street style moda primavera 2023 lo conferma. Indossala con i tuoi tailleur colorati, siano essi contraddistinti da nuances neutrali o super energiche. Di rimando, non possiamo che approvare la maglia bianca anche insieme ai completi spezzati. Un esempio validissimo è qui sotto i nostri occhi, e arriva dalla giornalista di moda inglese Sarah Harris: la sua T-shirt bianca regge il gioco a un paio di pantaloni dritti tono su tono, in un look (quasi) total white contrastato solo da un morbido e raffinatissimo blazer color panna.

Un passepartout, anche con la gonna a ruota

Di una gonna a ruota leggermente a vita alta, una cosa è certa: la sofisticatezza. Ti consigliamo di concepire il suo styling senza esagerare, bensì di propendere per il minimalismo. Ecco perché l'abbinamento con la T-shirt bianca ti darà tantissima soddisfazione per i tuoi look a prova di tendenze moda primavera 2023. Sfrutta il colore della gonna come leitmotiv della mise: in questo look street style, è la nuance biscotto a caratterizzare gli accessori, perfettamente in palette con la gonna. L'accento cromatico e chic? Le décolletées gioiello in raso giallo (divine).

Pantaloni cargo e T-shirt stampata

Come interpretare la T-shirt bianca in chiave sporty? Osserviamo subito questo look moda primavera 2023 e metabolizziamo i diktat che ci propone. Numero #1, l'abbinamento della T-shirt con i pantaloni cargo è cosa buona e giusta. Se la maglietta è aderente, inseriscila nei pantaloni. Se invece la preferisci oversize, lasciala fuori dagli stessi. Numero #2, lo street style dice sì alla maglia dolcevita sotto la T-shirt, meglio se di un colore differente per creare un audace contrasto cromatico. Infine, è impossibile resistere alla coolness delle T-shirt stampate, perciò lasciati conquistare. Occhiali da sole e berretto da baseball completeranno il look.

Guida al look black & white: T-shirt bianca e gonna nera lunga

Semplice ma sofisticato, ecco un look che fa del più semplice degli abbinamenti il suo cavallo di battaglia. La T-shirt bianca viene qui abbinata a una minimale (ma tutt'altro che banale) gonna nera e lunga. Due capi basic, ideali per trascendere il passare delle stagioni e delle tendenze moda, in perfetto dialogo tra loro.