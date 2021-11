Uniqlo online: in arrivo la nuova capsule collection firmata Jil Sander

D al 18 novembre nei negozi e sullo store online arriva +J, la collezione F/W21 da uomo e donna, in collaborazione con la stilista tedesca Jil Sander.

Nuovo capitolo della collaborazione tra il colosso giapponese del fast fashion e la leggendaria stilista tedesca dall'iconico stile minimal: Uniqlo e Jil Sander tornano insieme per la nuova, esclusiva collezione +J.

Sono passati 11 anni dal primo legame tra il retailer nipponico e il mondo dell'alta moda e per celebrare questo sodalizio i due hanno lanciato una nuova linea esclusiva. La capsule collection Autunno/Inverno 2021 celebra ancora una volta un connubio perfetto tra understatement, sartorialità e materiali di alta qualità, proponendo un guardaroba di capi essentials, da mixare a piacimento.

Tutti gli abiti offrono una rivisitazione moderna e lussuosa dei classici invernali, con una palette dai toni neutri, per dare vita a capi unici e intramontabili. La linea sarà disponibile online e nei negozi dal 18 novembre: occasione perfetta per scoprire il codice sconto Uniqlo e darsi allo shopping più sfrenato e conveniente.

Uniqlo online shop: sul web, la collezione più cool del momento

Se anche tu, come noi, sei in attesa del 18 novembre, ecco qui alcuni piccoli spoiler della collezione! La nuova linea dal twist contemporaneo conta 73 modelli totali: 42 per donna e 31 per uomo.

Materiali pregiati e design moderni si uniscono in entrambe le linee per restituire capi dai volumi generosi, tessuti corposi e una palette cromatica dalle tonalità basic. Bianco, nero, grafite e navy sono i protagonisti

indiscussi di questi abiti dalle trame sensuali e comfortevoli. Ma non mancano accenni di colore come il rosso, il kaki e il caramello. Il tutto nell'iconico stile minimalista e senza tempo che da sempre contraddistingue le creazioni di Miss Sander.

Per lui non possono mancare, tra i must-have assoluti di stagione, i piumini voluminosi, maglioni a collo alto, blazer, parka e cappotti oversize. Oltre all'intramontabile bomber nero, che anche quest'anno vince lo scettro

di “capo più versatile della stagione”.

Quali sono, invece, le chicche per lei?

Uniqlo donna: lo stile minimal è sempre più chic

Come abbiamo anticipato sono 42 i capi only for girls. Outwear, t-shirt, pantaloni, maglioni, camicie: per un guardaroba completo di ogni capo essential. E i modelli di punta? Per le giornate più fredde spiccano l'elegante cappotto marrone con taglio asimmetrico in misto cashmere, mentre il rosso rubino accende il talleur gonna e giacca double face con collo alla coreana e il maglione cozy a collo alto, con uno stile pronto a farsi notare.

Tra i must have non possono mancare, poi, la camicetta a maniche lunghe con “chiccoso” papillon in seta, la camicia in cotone Supima e la stilosa gonna plissettata in color grafite.

