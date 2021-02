Vanessa Kirby e la sua bellezza eterea: i segreti del suo make-up perfetto

V anessa Kirby è la diva più amata del momento: i segreti del suo make-up perfetto e di una bellezza etera che ha conquistato tutti.

Vanessa Kirby, l’attrice del momento da The Crown a Pieces of Woman

Il 2021 sarà l’anno di Vanessa Kirby, attrice di successo e beauty influencer grazie a una bellezza eterea e a un make-up sempre perfetto. Giovane, bellissima e talentuosa, la diva inglese si è fatta notare grazie a due ruoli che hanno dato una svolta alla sua carriera. Il primo è quello della principessa Margaret in The Crown, serie tv Netflix seguita da milioni di telespettatori, il secondo è quello di una madre alle prese con la perdita di un figlio durante il parto in Pieces of Woman. Un film intenso in cui è stata diretta dal regista ungherese Kornél Mundruczó e che le ha fatto vincere al Festival di Venezia la prestigiosa Coppa Volpe come migliore attrice.

Vanessa Kirby, i film e la carriera

Classe 1988, Vanessa Kirby è nata a Wimbledon, nel Regno Unito, e ha iniziato a recitare giovanissima in teatro. Merito del padre, un noto urologo che aveva la passione per Shakespeare, e la portava spesso a vedere spettacoli, sognando per la figlia un futuro sul palco. Nel 2011 per lei è arrivato il debutto in tv nella serie The Hour della BBC, in seguito si è messa alla prova, mostrano la sua bravura in ruoli sempre più complessi e particolari. L’abbiamo vista nel 2013 in Charlie Countryman e nel 2016 in Io prima di te con Emilia Clarke e Genius. Nel 2018 è entrata nel cast di Mission: Impossible - Fallout con Tom Cruise e sarà anche nel seguito Mission: Impossible 7, in uscita nel 2021. Fra le altre pellicole troviamo The World to Come e Fast & Furious - Hobbs & Shaw. A consacrarla come icona beauty è stato il ruolo della Principessa Margaret in The Crown dove recita accanto a Claire Foy. Da allora Vanessa Kirby, con la sua bellezza glamour ha conquistato le copertine di tutto il mondo.

Vanessa Kirby, regina di Venezia

Per chi si chiede quando Vanessa Kirby sia diventata un’icona beauty la risposta è: Venezia. L’attrice è sbarcata alla Mostra del Cinema per presentare Pieces of a Woman e The World to Come. Da subito ha catalizzato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori, sfoggiando un abito rosso firmato Valentino in grado di risaltare il suo fisico statuario e la sua bellezza eterea.

Vanessa Kirby, make up, look e fisico statuario

Il punto di forza di Vanessa Kirby è senza dubbio il suo understatement british. Mai sopra le righe, sempre posata e perfetta, si muove sul red carpet con l’allure di una vera diva. Nessun eccesso o esagerazione, l’attrice sfoggia con naturalezza look e make-up impeccabili, puntando su occhi e labbra. Sono tanti i beauty look che Vanessa ha mostrato sul tappeto rosso, da quello di Venezia a quello sul set di The Crown.

Il suo punto di forza sono le sopracciglia, sempre ben definite, l’ideale per risaltare lo sguardo, e le lentiggini, che vengono messe in evidenza ad arte. Il trucco è spesso nude, ma con un finish glow per non passare mai inosservata. Per una serata speciale, come una prima cinematografica, l’attrice punta spesso sulle labbra, abbinando rossetto rosso a un filo di eyeliner. Largo spazio anche allo smokey eyes, meglio se sui toni del marrone, per non appesantire e dare risalto agli occhi. Per quanto riguarda i capelli la Kirby ama il wet look, che sfoggia spesso sul red carpet, meglio se abbinato a delle onde ordinate. Fra gli hair look da replicare c’è senza dubbio la coda alta con i capelli mossi, super easy e al tempo stesso glam, consigliata a chi vuole dare volume alla chioma. Infine non può mancare lo chignon, ottimo per un look da ufficio o per un evento importante.

Vanessa Kirby, una diva su Instagram

Per scoprire i beauty look di Vanessa Kirby e lasciarsi ispirare basta visitare la sua pagina Instagram. L’attrice inglese è molto attiva sui social dove condivide anticipazioni riguardo gli ultimi film e scatti dal backstage di eventi importanti. Le foto che raccontano la vita privata della diva sono davvero poche, l’ennesima dimostrazione di quanto Vanessa sia riservata e attenta a proteggere la propria privacy. Gli scatti più apprezzati? Quelli con Clare Foley, con cui ha recitato in The Crown, o con Shia LaBeouf, suo collega in Pieces of Woman.

Vanessa Kirby, Tom Cruise e gli amori

Impossibile non rimanere stregati dalla bellezza di Vanessa Kirby che ha conquistato anche le prime pagine dei giornali di gossip. L’attrice infatti è stata indicata più volte come la nuova compagna di Tom Cruise con cui ha girato Mission: Impossible – Fallout. Ai paparazzi infatti non è sfuggita la grande intesa sul set fra i due interpreti. Vanessa è stata legata inoltre a Callum Turner, collega conosciuto durante le riprese del film Queen & Country. Fra smentite e brevi dichiarazioni, la Kirby ha sempre cercato di difendere la propria vita privata, nascondendola dai riflettori.