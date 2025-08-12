A partire dal 15 settembre e fino al 14 novembre 2025, sarà possibile presentare la domanda per accedere al contributo del bonus psicologo. La finestra temporale per la richiesta è stata individuata dall’Inps d’intesa con il ministero della Salute.

Che cos’è il bonus psicologo

Il bonus psicologo è un contributo economico destinato a sostenere le spese per sessioni di psicoterapia. L’iniziativa nasce per rispondere all’aumento delle condizioni di disagio psicologico come depressione, ansia e stress.

Chi può richiedere il bonus psicologo

All’atto di presentazione della domanda, occorre rispondere ad alcuni requisiti: essere cittadino italiano; essere residente in Italia; essere in possesso di un attestato ISEE in corso di validità, con un valore, al momento della presentazione della domanda, non superiore a 50.000 euro.

A quanto ammonta il contributo

Il beneficio riconosce fino a 50 euro per seduta per un massimo di 1.500 euro per beneficiario. Nello specifico, in caso di Isee inferiore a 15mila euro, il contributo è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo per ogni beneficiario. Se l’Isee è compreso tra 15mila e 30mila euro, il contributo è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 1.000 euro per ogni beneficiario. Infine, se l’Isee è superiore a 30mila euro e non supera i 50mila euro, il bonus è erogato fino al raggiungimento dell’importo massimo di 500 euro per ogni beneficiario.

Il contributo può essere richiesto una sola volta ed è utilizzabile presso gli specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti – Albo degli Psicologi – che abbiano comunicato l’adesione all’iniziativa al Consiglio nazionale dell’ordine degli psicologi (CNOP).

Come presentare la domanda

L’istanza va inoltrata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale web dell’Inps (www.inps.it) accedendo al servizio «Contributo sessioni psicoterapia» e selezionando «Contributo sessioni psicoterapia domande 2025». Per accedere viene richiesto Spid (Sistema pubblico di identità digitale, almeno di livello 2), Cie (Carta d’identità elettronica) o Cns (Carta nazionale dei servizi).

Comunicazione dell’esito

A conclusione del periodo di presentazione delle domande, l’Inps redige le graduatorie suddivise per regione e provincia autonoma, in base alle risorse disponibili. L’esito della domanda viene comunicato direttamente attraverso il portale Inps; i beneficiari selezionati potranno utilizzare il codice univoco fornito per prenotare le sedute con professionisti privati che abbiano aderito all’iniziativa, secondo le modalità indicate dal Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi (CNOP). Il bonus deve essere utilizzato entro 270 giorni dall’accettazione della domanda.

Leggi anche Bonus psicologo: riaprono le graduatorie

Leggi anche Per i genitori è un dovere andare dallo psicologo