Isee 2024, i documenti necessari e come fare domanda

I see 2024: i documenti da presentare, la validità, ma anche le novità introdotte, come l'esclusione di Buoni postali e BTP dal reddito complessivo

Dal 1° gennaio 2024 è possibile presentare i documenti per il calcolo dell’Isee 2024 aggiornato all’anno da poco concluso. Se non ci sono variazioni rispetto all’anno precedente, è possibile utilizzare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) consegnata entro il 31 dicembre 2023. Ma se, per esempio, sono cambiati i redditi o c’è stata una modifica lavorativa, si può compilare un ISEE corrente. Qui le indicazioni su tempi e documenti da produrre, alla luce del decreto dello scorso dicembre sul nuovo modello DSU e DSU Mini e delle novità che riguardano Buoni postali e Bpt, previste dalla legge di Bilancio 2024.

Cos’è l’Isee e a cosa serve

L’Isee è l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Fotografa di fatto la condizione economica di un nucleo familiare e ha una validità di 12 mesi, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno: tiene conto del reddito di tutti i componenti della famiglia e del patrimonio complessivo. È indispensabile per poter accedere ad agevolazioni fiscali, prestazioni o bonus, come quello per l’assegno unico in caso di figli, o semplicemente per il calcolo del costo di mense scolastiche o abbonamenti a mezzi pubblici. L’Isee si ricava dalla DSU, che il cittadino può compilare anche autonomamente.

La DSU e la DSU Mini: dove si trovano

La DSU o Dichiarazione Sostitutiva Unica, può essere compilata dall’utente in modo autonomo accedendo all’area riservata del sito dell’INPS (Portale Unico ISEE INPS o chiedendo informazioni al Numero Verde 803164), oppure tramite CAF, patronati e intermediari. Per accedere al portale occorre un’identità digitale (SPID, CiE, CNS) o il PIN INPS, come nel caso dei residenti all’estero. Con un decreto (n.407 del 13 dicembre 2023), il Ministero del Lavoro ha allegato il nuovo modello DSU e DSU Mini ai fini ISEE 2024, con le relative istruzioni.

La differenza tra DSU e DSU Mini

«La DSU Mini è quella ‘base’, che viene utilizzata nella maggior parte dei casi, quando non ci sono esigenze specifiche. È il classico caso di un nucleo familiare con padre, madre e figlio, tutti residenti insieme, e per la quale occorre inserire i classici dati reddituali come il 730 o il modello unico, quelli relativi al patrimonio immobiliare, al risparmio, ecc. Se, invece, c’è un componente del nucleo che ha una disabilità occorrerà compilare un quadro apposito. Lo stesso se si ha l’esigenza di chiedere un’agevolazione fiscale per l’assistenza presso una RSA di un familiare, ecc. In questo caso si compilerà poi un ISEE specifico», spiega Vania Brajato, CAAF CGIL Nord est.

Quale Isee serve e per quali agevolazioni

Come spiega anche l’INPS sul proprio sito, esistono diversi Isee a seconda degli usi per i quali sono destinati. Oltre a quello ordinario che si può utilizzare per ottenere le principali prestazioni, può essere richiesto un ISEE specifico in caso si voglia accedere, ad esempio, alle agevolazioni per il diritto allo studio universitario come borse di studio Isee universitario), oppure per servizi sanitari (ISEE socio-sanitario, che serve per esempio per ottenere l’assistenza domiciliare per le persone con disabilità e/o non autosufficienti) o l’Isee socio sanitario residenze, specifico per l’assistenza presso le RSA. Esiste anche un Isee minorenni: «Si usa ogni qualvolta si voglia accedere ad agevolazioni che hanno a che fare con un minore, come per chiedere l’assegno unico universale, o per l’acquisto di libri di testo, il pagamento della mensa scolastica, ecc. – spiega Brajato – L’Isee corrente, infine, è uno strumento a cui ricorrere quando ci sono state variazioni, come per esempio per il reddito, negli ultimi 12 mesi. La certificazione, infatti, ha validità annuale, ma fa riferimento a due anni precedenti: l’ISEE del 2024, infatti, si riferisce al 2022. A differenza dell’Isee standard, però, quello corrente ha validità di 6 mesi».

Quali documenti servono

Per tutti occorrono i dati relativi al nucleo familiare (stato di famiglia, codice fiscale di ciascun componente e documento d’identità valido), ai redditi (730 e/o Modello Unico, oppure Modello CU-ex CUD per i dipendenti). Occorrono anche le informazioni sul patrimonio mobiliare e immobiliare al 31.12 dei 2 anni precedenti, come il saldo e giacenza media annua di conti correnti o postali, certificati catastali, atti notarili di compravendita, successioni e/o altra documentazione sul patrimonio immobiliare. In caso di mutuo, serve presentare la certificazione della quota capitale residua, mentre per l’affitto si calcola il canone annuale.

Cosa non dimenticare

Se c’è un componente disabile è richiesta la relativa Certificazione, unita alle spese per l’assistenza o ricovero. In caso di liberi professionisti o società occorre fornire anche questa documentazione, qualora in possesso: l’ultimo bilancio in caso della società o impresa; le visure catastali, i contratti di affitto, conti correnti/libretti di risparmio, buoni fruttiferi, azioni, obbligazioni, ecc., ma anche carte prepagate, polizze vita e, in caso se ne siano ricevute, anche importi di borse di studio, a prescindere dal tipo di lavoro di colui o colei che effettua la dichiarazione sostitutiva. Infine, quanto ai veicoli occorre indicare targa di autoveicoli, motoveicoli, navi e imbarcazioni da diporto eventualmente posseduti nel nucleo familiare di cilindrata pari o superiore a 500cc.

Il costo dell’Isee 2024

A questo proposito l’Isee 2024 ha una novità: «La compilazione dell’Isee rimane gratuita per tutti, se si tratta di prima certificazione. Può essere richiesto un pagamento da parte dei CAF, non superiore a 35 euro come da indicazioni dell’INPS, solo nel caso in cui si debba rifare per una omissione o errore da parte dell’utente nella comunicazione dei data necessari. È il caso concreto che ci è capitato come CAF quando un nucleo familiare aveva omesso l’esistenza di un componente, percettore di reddito. Noi non possiamo effettuare verifiche sulla veridicità, ma l’INPS incrociando i dati, ha rilevato l’irregolarità. In quel caso si è ricompilata la DSU e sottoposta nuovamente la documentazione, richiedendo il pagamento per la seconda pratica. Se, invece, l’errore è dell’operatore abilitato, non si deve pagare nulla», spiega l’esperta.

Cosa succede se si sbaglia la compilazione?

Se si sbaglia la compilazione dell’Isee dichiarando un indicatore economico inferiore a quello reale, ma usufruendo per questo di un’agevolazione fiscale, non solo la si perde, ma si può incorrere anche in sanzioni amministrative o penali, in casi più gravi. «Esiste la possibilità di una DSU rettificata, ma solo nel caso di un errore ‘senza dolo’: può capitare sia al cittadino di non accorgersi di aver compilato in modo corretto, magari perché inesperto, sia al professionista, perché siamo umani. Ma in questi casi si può correggere. Se, invece, si percepiscono agevolazioni o prestazioni sociali legate a un ISEE non corretto, scattano le sanzioni. È capitato con il reddito di cittadinanza, ma solitamente in questi casi i controlli della Finanza permettono di fare chiarezza», chiarisce Brajato.

Isee 2024, esclusi i Buoni postali e BPT

Infine, con la legge di Bilancio 2024 è stata introdotta una novità che riguarda la possibilità di non dichiarare nell’ISEE le somme investite in Buoni Postali e BTP, cioè i Titoli di Stato italiani. In questo modo è possibile abbassare il patrimonio complessivo e quindi potenzialmente richiedere alcune agevolazioni legate al reddito. Il valore complessivo di Buoni postali e Btp, però, non deve superare i 50mila euro, come precisa l’art.183 della manovra.