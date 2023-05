Snailbrook, Elon Musk sogna la sua “città ideale”

I l miliardario Elon Musk vuole che i dipendenti delle sue società Boring Co., Tesla e SpaceX vivano in una città avveniristica: così sta nascendo in Texas Snailbrook

Elon Musk vuole costruire una città in Texas. Ma non una città qualsiasi, il proprietario di Twitter pensa naturalmente a qualcosa di utopico e super tecnologico dove i suoi dipendenti possano vivere e lavorare. Il visionario magnate, secondo quanto riferito dal "Wall Street Journal", avrebbe acquisito 3.500 acri di terreno agricolo vicino ad Austin: lì dovrebbe sorgere l'avveniristica "Snailbrook".

Affitti calmierati per i dipendenti

I più alti dirigenti della Boring Company, la società di tunneling del CEO di Tesla, hanno scelto di collocare la città nella contea di Bastrop, a 35 miglia da Austin. L'idea è che i dipendenti della Boring Company, di SpaceX e di Tesla - che hanno tutti importanti impianti di produzione vicino ad Austin – possano vivere in case nuove con affitti inferiori ai prezzi di mercato: a partire da 800 dollari per due o tre camere da letto, quando l'affitto medio nella contea di Bastrop è di circa 2.295 dollari al mese.

Pianificate a Snailbrook 110 case

Snailbrook tra un decennio o due potrebbe essere una città scintillante e utopica. Da alcuni documenti depositati in tribunale emerge che esisterebbero progetti per costruire 110 case. Secondo il Wall Street Journal, tutti gli acquisti dei terreni sarebbero stati approvati personalmente dal miliardario. Molti dei venditori hanno dovuto firmare accordi di non divulgazione. I piani includerebbero un complesso privato per lo stesso Musk che potrebbe essere costruito lontano dalla città.

I nomi delle strade di Snailbrook

I funzionari pubblici avrebbero approvato una serie di nomi di strade, come "Boring Boulevard", "Waterjet Way", "Cutterhead Crossing" e "Porpoise Place". Secondo alcuni post pubblicati su Facebook, diverse case modulari sono già state installate, così come una piscina, un impianto sportivo all'aperto e una palestra.

La scelta di stabilirsi in Texas

Musk ha lasciato la California più di due anni fa, lamentandosi del fatto che fosse un luogo di "eccessiva regolamentazione e tassazione". La sua scelta è ricaduta sul Texas, dove ci sono meno leggi e requisiti in materia di ambiente e lavoro.