Una donna guiderà Twitter, Linda Yaccarino nuovo Ceo

L inda Yaccarino, manager di origini italiane per anni responsabile della pubblicità di NBCUniversal, è stata scelta da Elon Musk come amministratore delegato di Twitter

Elon Musk ha nominato Linda Yaccarino nuovo amministratore delegato di Twitter. Dopo poco più di sei mesi dalla controversa acquisizione dell'azienda di social media, il miliardario americano ha fatto un passo indietro puntando sull'ex capo della pubblicità di NBCUniversal. Musk rimarrà all'interno di Twitter in qualità di presidente esecutivo e chief technology officer.

L'annuncio di Elon Musk

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology. Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky — Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2023

"Linda si concentrerà principalmente sulle operazioni di business, mentre io mi concentrerò sulla progettazione di prodotti e nuove tecnologie. Non vedo l'ora di lavorare con Linda per trasformare questa piattaforma", ha scritto Elon Musk su Twitter.

Fra le poche donne leader di un'azienda tech

Attualmente meno del 10% delle aziende tecnologiche inserite nella top 500 di "Fortune 500" è guidata da donne. Dopo aver scalato i ranghi di alcune delle più grandi società di media americane, Linda Yaccarino si appresta a guidare una delle piattaforme social ancora più popolari e frequentate.

Le nuove sfide per Linda Yaccarino

Yaccarino entra in Twitter in un momento delicato. Dopo l'acquisizione, a Musk ha licenziato migliaia di dipendenti. Ora l'azienda si sta interrogando su come tornare ad essere redditizia e su come gestire la diffusione della disinformazione e l'incitamento all'odio. Musk aveva dichiarato di voler espandere le funzioni di Twitter per includere pagamenti, messaggi crittografati e telefonate. Vedremo nei prossimi mesi come la nuova manager di origini italiane saprà rispondere a tutte queste sfide.

Chi è Linda Yaccarino?

Linda Yaccarino, 60 anni, è cresciuta in una famiglia italo-americana, il padre agente di polizia e la madre senza titolo di scuola superiore. Dopo essersi laureata alla Pennsylvania University, ha lavorato alla Turner Entertainment per 15 anni prima di entrare in NBCUniversal - una delle principali aziende al mondo nel campo dei media - dove ha supervisionato circa 2.000 persone ed è stata coinvolta nel lancio del suo servizio di streaming. Ha stretto collaborazioni con grandi marchi a livello pubblicitario e nell'ambito del new media ha instaurato relazioni con piattaforme del calibro di Apple News, Snapchat e YouTube. L'esperienza della Yaccarino nel settore dell'advertising potrebbe essere preziosa per Twitter, che ha visto le vendite pubblicitarie diminuire drasticamente dall'acquisizione di Musk. Il suo stile di negoziazione le è valso il soprannome di "martello di velluto", secondo quanto riportava il Wall Street Journal nel 2012.

Sposata e madre di due figli

Sposata con Claude Peter Madrazo, ex dirigente di Turner Broadcasting, Linda Yaccarino, è madre di due figli: Matthew, direttore delle vendite di Studio71, e Christian, infermiere pediatrico al New York Presbyterian Hospital. "Non ho assolutamente hobby", aveva dichiarato qualche anno fa.

Gli altri progetti di Elon Musk

Elon Musk ha acquistato la piattaforma social l'anno scorso per 44 miliardi di dollari. Lo scorso dicembre gli utenti di Twitter, in un sondaggio organizzato dallo stesso Musk, avevano votato affinché il proprietario della piattaforma si dimettesse dal ruolo di amministratore delegato. Da mesi il visionario fondatore di Tesla cercava un manager che potesse prendere le redini di Twitter per potersi dedicare alle sue altre numerose attività: oltre e Tesla, in particolare SpaceX, la società nata con l'obiettivo di creare le tecnologie per ridurre i costi dell'accesso allo spazio e permettere la colonizzazione di Marte.