Uomini più ricchi al mondo, Elon Musk supera Arnault

L 'amministratore delegato di Tesla di nuovo in testa alla classifica secondo il Bloomberg Billionaires Index. Il suo patrimonio netto è stimato a circa 192 miliardi di dollari

Elon Musk è di nuovo la persona più ricca al mondo. L'amministratore delegato di Tesla ha superato Bernard Arnault nella classifica delle 500 persone più ricche al mondo secondo il Bloomberg Billionaires Index.

Patrimoni a confronto

Il patrimonio netto di Musk è stimato a circa 192 miliardi di dollari, contro i 187 miliardi del 74enne magnate del lusso.

Il contro-sorpasso di Elon Musk

Il sorpasso di Arnault era avvenuto alla fine dello scorso anno a causa del periodo difficile per l'industria tecnologica. Ad aprile invece il rallentamento della crescita economica, soprattutto nel mercato cinese, ha provocato un crollo del 10% delle azioni di Lvmh. In un solo giorno, Arnault ha bruciato 11 miliardi di dollari dal suo patrimonio netto.

Elon Musk vola grazie a Tesla

Elon Musk vola invece grazie soprattutto a Tesla. La casa automobilistica ha registrato una crescita del 66% da un anno all’altro. Così l'ad ha guadagnato più di 55,3 miliardi di dollari finora nel 2023.

Se Tesla è in continua crescita, lo stesso non si può dire per Twitter, il social network acquistato da Musk per 44 miliardi di dollari. Secondo il New York Times, ad aprile i ricavi pubblicitari del social network sono scesi del 59% rispetto allo stesso mese del 2022.

Gli italiani in classifica

Nel Bloomberg Billionaires Index sono presenti solo 3 italiani nella classifica delle 100 persone più ricche al mondo. Al 27° posto il gruppo Giovanni Ferrero con un patrimonio di 43 miliardi, al 75° posto Ernesto Bertarelli (Biotech) con 21 miliardi e al 78° Gianluigi Aponte (Msc) con 20,7 miliardi.