Violenza sulle donne: le iniziative del 25 novembre

I l 25 novembre è la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Tante le iniziative in campo. Partecipa anche tu!

Sappiamo ormai come un mantra che il 25 novembre in tutto il mondo si celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. E tutto il mondo si mobilita con iniziative variegate. Serve? Sì e no.

Violenza sulle donne: serve una giornata internazionale?

Un appuntamento come la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne serve per tenere alta l’attenzione, per scuotere la politica, per sensibilizzare sulla varie forme di violenza. Non serve per risolvere la questione, che è talmente complessa che riguarda tutto il mondo. Già, non siamo solo noi in Italia ad avere questo problema, ma tutti i Paesi ne sono colpiti, allo stesso modo. I dati sono uniformi, da anni, e questo vuol dire solo una cosa: che si tratta di una questione culturale, di una mentalità radicata nelle civiltà, latine ma anche nordiche. Quella per cui la donna non ha gli stessi diritti dell’uomo, può essere pagata di meno, se si deve scegliere può restare lei a casa a occuparsi dei figli rinunciando al lavoro, anzi può occuparsi lei di tutto il lavoro di cura, e soprattutto nelle relazioni non è libera fino in fondo di scegliere se andarsene o restare. Per questo, anche se non serve in concreto, è comunque importante fermarci tutti un attimo a pensare, almeno il 25 novembre. Ecco alcune iniziative.

L’asta benefica di Caffè Vergnano con i cimeli sportivi di Federica Pellegrini contro la violenza sulle donne

Caffè Vergnano – tramite il suo progetto di responsabilità sociale Women in Coffee – e Federica Pellegrini continuano il loro impegno comune a favore delle donne e contro ogni tipo di violenza di genere schierandosi a fianco di D.i.Re – la Rete nazionale antiviolenza che lavora ogni giorno per supportare le organizzazioni socie nelle azioni di sostegno delle donne, per promuovere l’attivazione di azioni politiche per la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere per la diffusione di buone pratiche. Caffè Vergnano attiva un’asta benefica dal 25 novembre al 9 dicembre sul sito dell’organizzazione CharityStars, durante la quale saranno venduti alcuni preziosi cimeli sportivi della campionessa olimpica e alcune stampe in Limited Edition realizzate dall’illustratrice Pennika ed autografate da Federica. L’intero ricavato dell’asta sarà devoluto a sostenere le attività di D.i.Re. Anche Women in coffee (il progetto sociale a favore delle donne che lavornao nel caffè) partecipa in maniera attiva donando il 5% del ricavato della vendita della Pink Collection nel mese di novembre all’associazione.

La mostra Foto-sintesi a Lecce per i 25 anni del Centro antiviolenza Renata Fonte

Uno degli scatti dell’artista Marzia Bianchi

Basta svoltare in uno dei bianchissimi vicoli barocchi del centro storico di Lecce per ritrovarsi di fronte a un enorme ficus del ‘700 che svetta dal giardino del Renata Fonte, dove tanti turisti si fermano e scattano foto dalle inferriate, ignorando che quell’albero così imponente ha raccolto negli ultimi 25 anni – e nei secoli – storie e segreti di tante donne. Ed è stato proprio questo albero a inspirare la mostra Foto-Sintesi, che l’artista Marzia Bianchi inaugura il 23 novembre, alle 17, presso la Sala Teatrino dell’Ex Convitto Palmieri, in occasione dei 25 anni di attività del Centro Renata Fonte. «Attraverso l’elemento simbolo di questo centro, il nostro grande albero, abbiamo voluto raccontare questi 25 anni di attività – afferma Maria Luisa Toto, presidente del Renata Fonte – 25 anni che per noi vogliono dire ben 7.500 volti, voci e vite di donne accolte e aiutate a uscire dalla violenza e dalla paura. Con loro, altrettanti bambini e bambine, vittime indifese di quella violenza assistita troppo spesso sottovalutata».

Coop e Differenza Donna per far conoscere il 1522, numero anti violenza sulle donne

Oltre 400.000 confezioni di biscotti in una special edition completamente bianca senza i soliti colori e i claim tipici di questi prodotti, ma con in evidenza solo un QR code che rimanda a un podcast composto da 7 storie di donne che hanno denunciato le violenze subite. Storie vere, raccolte dalle operatrici del 1522, e interpretate dalle attrici Valentina Melis, Cinzia Spanò e Ludovica Pimpinella. “Il silenzio parla” è il titolo della nuova campagna di sensibilizzazione sul numero antiviolenza 1522 in vista del prossimo 25 novembre. Una campagna nazionale ideata e realizzata da Coop assieme all’associazione Differenza Donna che gestisce il numero per conto del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Coop mette a disposizione i suoi prodotti (oltre ai biscotti sono 500 i prodotti a marchio -centinaia di milioni di confezioni- che hanno impresso il numero 1522 sulle etichette in fondo alle tabelle nutrizionali), la rete dei suoi oltre 1000 punti vendita e gli scontrini, oltre a una shopper in tela a tema. Strumenti informativi che possono contribuire a diffondere il numero e allargare la consapevolezza su un fenomeno drammatico e quotidiano. Parte dei proventi raccolti dalla vendita dei biscotti e della borsa a favore di Differenza Donna.

Il workshop per imparare a difendersi con lo spray al peperoncino

Un workshop di mezza giornata dedicato alla sicurezza personale attraverso l’uso dello spray al peperoncino. È aperto sia a donne che uomini sopra i 16 anni. Si insegnano le strategie indispensabili a rendere il pepper spray uno degli strumenti difensivi legali più efficaci. Si mette in pratica quanto appreso con le simulazioni sotto effetto adrenalinico grazie agli spray inerti e inoffensivi e uno staff di esperti docenti Difesa Donna guidati dagli istruttori Donatello Narracci e Deborah Carravieri. Il workshop è a numero chiuso e la quota di partecipazione è 55 euro, inclusa l’assicurazione.

Domenica 3 Dicembre, dalle 9.30 alle 13.30 presso Bono Academy Scuola di Arti marziali e Difesa personale, via Mazzini, 33 – Sesto San Giovanni (MI)

Polizia di Stato e Circle Italia insieme con campagna social, incontri nelle scuole e workshop

Cerchi anti violenza è il protocollo d’intesa che vede la collaborazione tra The Circle Italia Onlus e Polizia di Stato, un progetto composto da appuntamenti per operatori del settore impegnati sul campo, momenti di sensibilizzazione per studenti delle scuole superiori, punti informativi destinati ai cittadini e una campagna di sensibilizzazione diffusa online e offline su tutto il territorio nazionale. La campagna si intitola Cerchi anti violenza, on air dal 17 novembre (guarda su Instagram!).

La prima tappa del progetto è a Napoli (27-29 novembre) con workshop per operatori, appuntamenti nelle scuole e punti informazione per i cittadini. The Circle è il network di donne, fondato da Annie Lennox che si impegna, a titolo volontario e gratuito, a favore di donne che vivono in difficoltà in Italia e nel mondo. The Circle è attivo in Italia dal 2010. In questi anni ha realizzato molti progetti e raccolto più di 2 milioni di euro, distribuendoli ad associazioni che lavorano sul campo. Per tutte le info: www.thecircleitalia.org.

L’evento di flamenco a Siviglia

Un evento di due giornate al Museo del Baile Flamenco di Siviglia. Il 25 novembre viene presentato il Graphic Novel Il ventaglio sulla pelle-El abanico sobre la piel ispirato al romanzo di Barbara Sarri che racconta di una detective bailaora, volontaria in un centro antiviolenza (ed HarperCollins). Le illustrazioni bellissime sono di Giulia Montevecchi, la sceneggiatura di Simone Colaiacomo e Barbara Sarri. Il primo e il secondo volume del fumetto sono editi anche in lingua spagnola (Argonautas Editorial).

Apre la kermesse il saluto di Kurt Grötsch, direttore del Museo Del Baile Flamenco di Siviglia. Domenica 26 Novembre una tavola rotonda darà modo di ampliare il tema della violenza di genere, con il saluto di Francesca Basanieri Presidente della Commissione Regionale Pari Opportunità della Regione Toscana. Le due giornate sono arricchite dalle intense performance e workshop di Alya Al-Kanani, Marco Vargas e Lola Yang. Dall’Italia, importante la presenza di Giovanna Zitiello, coordinatrice del Centro antiviolenza della Casa della Donna di Pisa. Per info: https://museodelbaileflamenco.com, tel. 3470383152.