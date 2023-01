Addio a Cindy Williams, star di “Laverne & Shirley”

P rotagonista della sit-com spin off di "Happy Days", Cindy Williams si è spenta all'età di 75 anni a Los Angeles

Cindy Williams, nota per aver interpretato il ruolo di Shirley nella popolare sitcom Usa "Laverne & Shirley", è morta all'età di 75 anni.

L'attrice è deceduta a Los Angeles mercoledì scorso dopo una breve malattia. Lo hanno annunciato i figli Zak ed Emily Hudson (il padre è il cantante Bill Hudson del gruppo musicale Hudson Brothers) attraverso la portavoce della famiglia, Liza Cranis. "La scomparsa della nostra gentile ed esilarante madre, Cindy Williams, ci ha portato una tristezza insormontabile che non potrebbe mai essere veramente espressa", si legge nella nota. "Conoscerla e amarla è stata la nostra gioia e il nostro privilegio. Era unica nel suo genere, bella, generosa e possedeva un brillante senso dell'umorismo e uno spirito scintillante che tutti amavano".

Il successo di "Laverne & Shirley"

In onda su ABC dal 1976 al 1983 e spin off di "Happy Days", "Laverne & Shirley" fu tra gli spettacoli più popolari della tv a stelle e strisce.

La sit-com seguiva la vita di due giovani operaie del reparto imbottigliamento della birreria Shotz di Milwaukee che condividevano un appartamento. A interpretare il ruolo di Lavigne era Penny Marshall, diventata poi una regista affermata ("Big", "Risvegli" e "Ragazze vincenti" tra le pellicole dirette) e scomparsa nel 2018 anche lei a 75 anni.

Per la Williams l'esperienza della sitcom si chiude nel 1982. Rimasta incinta, chiede alla produzione di ridurre l'orario di lavoro. Inascoltata, abbandona il set e intenta una causa contro la casa di produzione.

Una sigla diventata iconica

La sigla originale della serie tv "Making Our Dreams Come True" divenne iconica grazie al suo testo, decisamente "avanti" in termini di affermazione al femminile. "Dacci una possibilità, la coglieremo. Leggici qualsiasi regola, la infrangeremo", cantava Cyndi Grecco.

Riprendendo quelle parole l'attrice Rosario Dawson ha ricordato Cindy Williams, postando su Twitter: "Canto questa canzone con tanta gratitudine per entrambe voi signore. Gemme assolute. Unite ancora una volta. Riposa in Paradiso Cindy Williams".

Nella versione italiana la sigla originale è stata sostituita da una nuova canzone, "Laverne & Shirley", cantata in inglese da Romina Power.

Cindy Williams, non solo "Laverne & Shirley"

La carriera attoriale di Cindy Williams inizia con piccoli ruoli in televisione a partire dal 1969 ("Room 222", "Nanny and the Professor" e "Love, American Style"). La svolta nel 1973 grazie ad "American Graffiti" di George Lucas. Il film precorre il boom del revival Anni 50 e 60. Nel 1974 arriva "Happy Days"; qui fanno la loro apparizione per la prima volta i personaggi di Laverne e Shirley

Negli ultimi trent'anni la Williams è stata ospite di numerose serie tv, tra le quali "7th Heaven", "8 Simple Rules" e "Law and Order: Special Victims Unit". Nel 2013, insieme a Penny Marshall ha preso parte alla serie di Nickelodeon "Sam and Cat" in un episodio tributo di "Laverne & Shirley".