Addio Lisa Marie, è morta l’unica figlia di Elvis Presley

U n arresto cardiaco ha stroncato a 54 anni Lisa Marie Presley, l'unica figlia di Elvis. Inutile il ricovero d'urgenza in ospedale

L'unica unica figlia di Elvis Presley, incontrastato "re del rock 'n' roll", è morta a Los Angeles all'età di 54 anni per un arresto cardiaco. "È con il cuore pesante che devo condividere la devastante notizia che la mia bellissima figlia Lisa Marie ci ha lasciato", ha dichiarato la madre Priscilla Presley in un comunicato.

Lisa Marie Presley neonata con papà Elvis e mamma Priscilla

Portata d'urgenza in un ospedale di Los Angeles, Lisa Marie Presley non ce l'ha fatta. E' morta come il padre, anche lui stroncato da un infarto nell'agosto del 1977 a 42 anni. Lei ne aveva solo 5 quando i suoi genitori divorziarono, 9 quando morì il padre.

Martedì sera la figlia di Elvis era ai Golden Globes

La scomparsa di Lisa Marie è giunta improvvisa. Soltanto martedì aveva partecipato a Beverly Hills alla serata dei Golden Globes. In quell'occasione, Austin Butler ha vinto il premio come miglior attore per aver interpretato "the king" nel film "Elvis" di Baz Luhrmann. Domenica scorsa, Lisa Marie era a Graceland, la tenuta di Elvis a Memphis, per commemorare quello che sarebbe stato l'88° compleanno del padre, a cui era molto legata (Elvis chiamò il suo jet privato "Lisa Marie").

La carriera nella musica sulle orme di "the king"

Lisa Marie Presley

Figlia di uno degli artisti più celebri della storia, anche Lisa Marie aveva intrapreso la carriera di cantante. Ha pubblicato tre album in cui ha reso omaggio a un padre che ha cambiato per sempre la musica leggera mescolando blues, gospel, pop e country. Naturalmente il confronto con la figura gigantesca del padre non ha facilitato la sua carriera musicale, che non è mai veramente decollata. L'influenza di Elvis era comunque evidente nelle sue canzoni e in alcuni testi. Nel 2018, ha coprodotto un album che celebra l'amore del padre per la musica gospel.

Quattro matrimoni: anche Jackson e Cage

Finley Lockwood, Lisa Marie Presley, Priscilla Presley, Riley Keough and Harper Lockwood

Nel 1988, la figlia di Elvis sposò il musicista Danny Keough da cui ebbe due figli: l'attrice Riley Keough e Benjamin Keough, morto suicida all'età di 27 anni nel 2020. La coppia si separò dopo sei anni. Dal 1994 al 1996 Lisa Marie Presley è stata sposata con Michael Jackson, un matrimonio che in quel periodo catalizzò l'attenzione dei media. Nel 2002 le nozze con Nicolas Cage, ma il matrimonio con l'attore naufragò dopo soli quattro mesi. Negli ultimi anni, Lisa Marie Presley è stata sposata con Michael Lockwood, dal quale ha avuto due figlie gemelle - Finley Lockwood e Harper Lockwood - ma i due divorziarono nel 2021.

La figlia di Elvis disse: "Il dolore ti accompagna per sempre"

Una foto che ritrae Lisa Marie Presley bambina assieme a Elvis e Priscilla

Nella prefazione di un libro "The United States of Opioids: A Prescription for Liberating a Nation in Pain", la figlia Presley ha raccontato la sua lotta con la dipendenza. Una vita, quella di Lisa Marie, costellata dal dolore. Nonostante l'immenso patrimonio - la figlia di Presley possedeva Graceland e il 15 percento della Elvis Presley Enterprises - l'infanzia della donna fu profondamente condizionata dalla scomparsa prematura del padre. E la recente morte del figlio Benjamin è stata un colpo devastante per lei come per le altre tre figlie. "Il dolore non si ferma o va via in alcun modo, un anno o anni dopo la perdita - aveva dichiarato -. Il dolore è qualcosa che dovrai portare con te per il resto della tua vita, nonostante ciò che certe persone o la nostra cultura vogliono farci credere."

