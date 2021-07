Alberto Angela non sbaglia un colpo

Anche il suo secondo libro, "L'Inferno su Roma" è un bestseller tra romanzo e fiction. È disponibile anche come audiolibro

Si presenta come «ricercatore prestato alla tv», ma molte spettatrici lo considerano un sex symbol (su Twitter c’è perfino il fanclub delle “angelers”). Quest’anno ha festeggiato 30 anni di divulgazione insieme al padre Piero, che lui chiama affettuosamente “il collega”. E il prossimo Natale lo rivedremo nello speciale su Rai1 Stanotte a Napoli in cui, racconta, ci guiderà «alla scoperta dei luoghi incantati della città, da Castel dell’Ovo al tesoro di San Gennaro», accompagnato da Giancarlo Giannini nei panni di Carlo di Borbone.

Il secondo libro sull'incendio di Roma

Alberto Angela è il divulgatore televisivo più famoso d’Italia, ma è soprattutto come scrittore che non sbaglia un colpo. Ultimamente se ne è accorto perfino il magazine britannico "The Economist", che ha definito la sua biografia Cleopatra. La regina che sfidò Roma e conquistò l’eternità (Harper Collins), appena tradotta in inglese, un “incrocio” tra Svetonio e la popolare autrice di bestseller Danielle Steel. Intanto L’inferno su Roma, il nuovo libro che Angela ha pubblicato (sempre con Harper Collins) per raccontare il famoso incendio che distrusse la città nel 64 d. C., non si muove dalla classifica dei più venduti ed è entrato nel catalogo degli audiolibri Audible.

Qual è il segreto? «Trasformare il resoconto storico in una narrazione emotiva e romanzesca» spiega lui. «In Inferno su Roma il lettore ha la sensazione di trovarsi in mezzo alle fiamme, eppure ogni personaggio è stato ricavato dalla storia attraverso uno studio certosino di lapidi ed epigrafi. E i fatti sono ricostruiti con l’aiuto della scienza e di tante testimonianze di sopravvissuti ai grandi incendi del passato. Leggerete, per esempio, di un uomo intrappolato in mezzo alla folla che protegge col suo corpo una bambina salvandosi miracolosamente insieme a lei: è un fatto vero che accadde durante il grande incendio di Tokyo».