Alex Morgan: la campionessa americana star di Instagram

Credits: Getty Images Credits: Getty Images Credits: Getty Images Credits: Getty Images Credits: Getty Images Credits: Getty Images Credits: Getty Images Credits: Getty Images Credits: Getty Images Credits: Getty Images Credits: Getty Images Credits: Getty Images Foto Foto

Per tutti è la calciatrice diventata famosa per il gesto "esultante" del té (creando non poche polemiche in Inghilterra) e ha certamente contribuito ad accendere ancora di più i riflettori sulla Coppa del mondo femminile di calcio. Ma Alex Morgan, il numero 13 degli Stati Uniti, oltre ad essere diventata una vera e propria icona del Mondiale - che ha visto trionfare in finale i suoi Usa contro l’Olanda - è persino nell’elenco stilato ogni anno dal Times delle 100 persone più influenti al mondo. E non è finita, perché è anche la calciatrice più pagata al mondo, con oltre 2 milioni di euro: insomma, una vera star del pallone che vanta anche una medaglia d’oro alle Olimpiadi del 2012.

Per Baby Horse, come è soprannominata negli Usa, il calcio è la sua storia, una passione che entra anche nella vita privata visto che dal 2014 è sposata con Servando Carrasco, centrocampista dei Los Angeles Galaxy (quelli di Zlatan Ibrahimović per intenderci). Per capire quanto sia importante in patria basta ricordare che è comparsa sulla copertina della versione americana del videogioco Fifa 2016 accanto a un idolo del calibro di Lionel Messi. Ma la visibilità se l’è anche conquistata grazie alla sua bellezza (è considerata una delle più sexy oltre che forti) e a un attento uso di Instagram con i suoi 8 milioni di follower: il suo balletto sensuale dopo la finale sta facendo il giro del mondo e ha già fatto perdere la testa a migliaia di fan.