L’Amica Geniale, Alba Rohrwacher sarà Lenù

S arà Alba Rohrwacher la Lenù dell'ultima stagione de L'Amica geniale. Ha raccolto il testimone da Margherita Mazzucco nell'ultima scena della terza stagione

L’amica geniale 3 basata sui best seller di Elena Ferrante finisce e ci lascia col fiato sospeso, la musica incalzante dei violini e tutta la carovana dei personaggi a tinte forti che ci hanno fatto compagnia nelle nostre domeniche con mamma Rai.

La serie si interrompe con Lenù sull’aereo, una bellissima Margherita Mazzucco con le onde nei capelli e gli occhiali enormi che si guarda allo specchio cercando se stessa, e cosa vede? Dall’altra parte c’è Alba Rohrwacher, con gli stessi occhiali e un sorriso compiaciuto, quello della maturità, sul volto morbido di una donna determinata e passionale. Sarà lei la Lenù grande, quella che troveremo nella quarta e ultima stagione: Storia della bambina perduta. Del resto l’attrice è anche la voce narrante di tutte le stagioni, che ci ha accompagnato e avvolto in tutti gli anni in cui si è snodata l’amicizia tra Lila e Lenù, nata nel rione e portata a spasso per un'Italia in bianco e nero, tra le contestazioni studentesche, il terrorismo e le lotte sindacali .

Alba Rohrwacher, che ha appena compiuto 43 anni, è anche la compagna di Saverio Costanzo, regista delle prime due stagioni e tra gli autori della terza, girata da Daniele Luchetti. Negli ultimi dieci anni ha vinto molti premi e nomination anche a livello internazionale.

Si vociferava da un anno che potesse essere lei la Elena adulta. Non si sa invece ancora chi interpreterà Lila al posto di Gaia Girace. L’attrice Serena Rossi - protagonista di un'altra serie d successo, Mina Settembre - ha raccontato a La Repubblica di non avere superato il provino, avremmo infatti potuto trovare lei nei panni di Lila: «Non ho avuto il tempo per prepararmi meglio».

Tra i nomi più gettonati, Luisa Ranieri, anche lei attrice amatissima. Ma dovremo aspettare almeno un anno per vedere l’ultima stagione.

Nel frattempo Gaia Girace dal suo profilo Instagram saluta Lila.