Ana De Armas e la consacrazione in Blonde

L 'attrice cubana naturalizzata spagnola si gode il meritato successo del film Blonde sulla diva scomparsa prematuramente. La pellicola sarà disponibile su Netflix dal 28 settembre e promette scintille come la sua protagonista

Ana De Armas non smette di stupire e affascinare. L'attrice di origini cubane, reduce dal successo del red carpet veneziano, interpreta sul piccolo schermo l'indimenticabile diva di Hollywood Marilyn Monroe nel film di Netflix Blonde, e continua a rendere omaggio al sex symbol del secolo scorso indossando abiti con lo stesso tipo di scollatura, seppur in una versione moderna.

Una delle immagini più iconiche di Marilyn Monroe (e del XX secolo) arriva fino a noi dal film del 1955 Quando la moglie è in vacanza, in cui l'attrice interpreta una ragazza senza nome che incarna le fantasie proibite del protagonista maschile. E, ovviamente, l'immagine in questione è quella in cui Marilyn indossa un abito bianco con scollo all'americana la cui gonna plissettata viene provocatoriamente sollevata da un getto d'aria sopra i tunnel della metropolitana. E ora continuiamo a rivivere quel momento grazie ad Ana De Armas.

La carriera: da Cuba a Hollywood

In molti si sono accorti solo ora del talento di questa ragazza 34enne che lo scorso anno si era aggiudicata il mitico ruolo di Bond Girl nel film No time to die al fianco di Daniel Craig dove, per dieci intensissimi minuti fitti di micidiali mosse di karate, interpretava l'affascinante e temibile agente della Cia sotto copertura Paloma.

Nel 2020 Ana De Armas ha recitato in The Informer e successivamente ne I segreti della notte. Ma è con il film biografico Sergio, nei panni di Carolina Larriera, un funzionario delle Nazioni Unite e partner del diplomatico Sérgio Vieira de Mello, che ottiene l'attenzione della critica che la definisce "superba".

Prima di allora è stata la "cameriera immigrata" del film giallo Cena col delitto, ha recitato nella pellicola fantascientifica Blade Runner-2049 al fianco di Ryan Gosling ed Harrison Ford, nel film d'azione Overdrive con Scott Eastwood e nel biografico Hands of stone dove ha recitato nei panni della moglie del pugile panamense Roberto Durán. È stato però Keanu Reeves a volerla al suo fianco nel thriller Knock Knock e Nell'ombra del delitto e a seguire i suoi primi passi nel mondo del cinema appena arrivata a Los Angeles dalla Spagna, dove ha vissuto per un periodo con i nonni materni a Madrid.

Ben Affleck e gli altri amori di Ana

Sul set di Deep Water, Acque profonde, Ana De Armas conosce Ben Affleck e i due si innamorano: in tanti hanno sperato che tra i due funzionasse dopo che avevano deciso di vivere insieme durante il lockdown. Ma la relazione è durata poco più di un anno, il tempo di uscire dalla pandemia e la dolce attrice ha traslocato e se ne è andata di casa (dice per l'intensa pressione mediatica rivolta verso lei e il compagno). Uscire con Ben Affleck non è stata un’esperienza memorabile per Ana che, in una recente intervista ad Elle, ha etichettato come «orribile» la sua relazione con l’attore di Batman, oggi sposato con Jennifer Lopez, non a causa del suo rapporto con Ben bensì per colpa dei paparazzi che l'hanno portata addirittura a lasciare la città degli angeli.

La De Armas, nonostante la giovane età, era già stata sposata con l'attore spagnolo Marc Clotet, ma il matrimonio era durato solo un paio d'anni. Ora vive a New York con il fidanzato Paul Boukadakis, vicepresidente di Tinder con il quale ha trovato la dimensione familiare che tanto le mancava con Ben Affleck.

Icona cool dal sangue latino

Ana De Armas è la star che stavamo aspettando. Il suo stile casual free ma fashionista, con abiti minimal, lunghi e romantici a tratti trasparenti, gli amati jeans abbinati a sexy top o classiche T-shirt con gonne lunghe e gipsy trasformano la quotidiana passeggiata col cane in un momento couture. Così il suo guardaroba off-duty non può essere secondo a quello dei red carpet.

Beauty look: trucco e capelli

Bellissima, l'attrice dai magnetici occhi verdi, ha saputo conquistare l'attenzione del pubblico anche grazie alla sua capacità di non essere mai uguale a se stessa. Pur rimanendo se stessa. A dimostrarlo i suoi beauty look semplici ma studiati: gote vivacizzate da nuance albicocca o baby-pink, smokey eye dai toni caramello e brownie con tocchi rosa antico e punti luce perlescenti e, naturalmente, labbra nude e glossate. L'hair-style? Morbide onde color cioccolato (in passato addolcite da pennellate miele e rame) a sfiorare le spalle proprio come vuole la tendenza.

