Archie e Lilibet assenti all’incoronazione di Carlo?

S arebbero troppo piccoli per partecipare a un evento così importante: con questo motivo da Buckingham Palace giustificherebbero il mancato invito ad Archie e Lilibet, i figli del principe Harry. Ma potrebbe non essere ancora detta l'ultima parola

Si è a lungo vociferato in merito a una possibile partecipazione del principe Harry e di Meghan Markle all'incoronazione di Carlo III, ma ormai sembra ufficiale: i duchi di Sussex sono attesi a Londra il prossimo 6 maggio. Se davvero i due faranno ritorno per omaggiare il nuovo re, non è dato a sapere. I figli Archie e Lilbet Diana, invece, potrebbero essere i grandi assenti all'incoronazione del nonno. Ma per quale motivo?

Incoronazione di Carlo, invito mancato per i figli di Harry

Dopo l'uscita di "Spare" e in seguito alle dichiarazioni scottanti rilasciate da Harry, i rapporti tra il principe e la Royal Family appaiono sempre più incrinati. Le accuse di razzismo mosse dall'ex attrice e poi l'addio della coppia, che ha iniziato una nuova vita oltreoceano, avrebbero compromesso il legame tra il principe e il resto della corona britannica. Eppure re Carlo pare abbia fatto il possibile per avere al suo fianco anche Harry in occasione di un momento tanto speciale come l'incoronazione. Sulla sua effettiva partecipazione, tuttavia, non ci sono ancora conferme. Si tratta forse di un passo verso la rappacificazione? Il gossip sulle pagine dei tabloid d'oltremanica impazza, ma intanto gli occhi del mondo restano concentrati attorno alla coppia reale più chiacchierata del momento. Una loro eventuale partecipazione il prossimo 6 maggio metterà nell'ombra il nuovo sovrano? I timori non mancano.

E ora gli appassionati delle vicende reali si chiedono per quale motivo i nipoti di Carlo, Archie e Lilibet, non siano stati invitati all'incoronazione del nonno. Almeno per il momento...

Nonostante siano tecnicamente principe e principessa, i due figli di Harry e Meghan pare non abbiano ancora ricevuto l'invito all'incoronazione del nonno, prevista per il 6 maggio 2023, nel giorno del compleanno di Archie. Tuttavia, non è ancora detta l'ultima parola. La presenza dei primi due figli di William e Kate, George (9) e Charlotte (7), sembra ormai certa. Al contrario, non è ancora confermata quella del fratello minore, Louis, che compirà 5 anni ad aprile. Se il terzogenito dei principi del Galles dovesse essere invitato all'evento, allora potrebbe essere riservato lo stesso trattamento anche ai due figli del principe Harry. Louis, come i cuginetti "americani", non era presente al funerale della regina Elisabetta. Al contrario di George e Charlotte. A dare la notizia del mancato invito per Archie e Lilibet è stato il Telegraph. Una «fonte interna di Palazzo», interpellata dal quotidiano britannico, avrebbe giustificato la scelta spiegando che Archie (3) e Lilibet (1) sarebbero troppo piccoli per partecipare a un'occasione così importante.

In arrivo nuove polemiche?

Sembra confermata, invece, la presenza dei nipoti della regina consorte Camilla (di 15 e 13 anni, figli di Tom Parker Bowles), che per i Sussex potrebbe rivelarsi un altro duro affronto.

Secondo la stampa locale, inoltre, Harry e sua moglie potrebbero non essere invitati all'apparizione ufficiale sul balcone. Non è finita qui: molti membri della famiglia reale non avrebbero piacere a socializzare con la coppia.