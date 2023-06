Non solo Lilibet: anche Archie riceve un regalo inaspettato. Ecco da chi

A lla villa californiana di Harry e Meghan è stato consegnato un bellissimo regalo per il piccolo Archie: ecco di cosa di tratta e chi è il mittente

Una sorpresa per Lilibet da parte di re Carlo sembra il primo gesto di distensione tra il principe Harry e la Royal Family. Ora è il fratello maggiore, Archie, ad aver ricevuto uno splendido regalo. Il mittente però non è il nonno...

Un regalo inaspettato per il principe Archie

Tra voci di divorzio in vista e scandali con la stampa britannica, Harry e famiglia continuano a dominare la scena. Ora però l'attenzione è tutta sul principino Archie, che per il suo quarto compleanno, festeggiato il 6 maggio (nello stesso giorno dell'incoronazione del nonno), ha ricevuto a sorpresa una biciletta, recapitata direttamente a casa.

Jennifer e Martin Blevins, lei americana e lui inglese, sono i proprietari del Mad Dogs & Englishmen Bike Shop, negozio di Montecito. Proprio al piccolo Archie i due hanno voluto fare un regalo di compleanno davvero speciale. E così ecco che una bicicletta formato mini è stata consegnata a casa, nella villa californiana in cui Harry e Meghan vivono con i loro due figli.

Non una bici qualsiasi, però. Ebbene sì, perché si tratta del modello Rip Rock Coaster 16, del marchio californiano Specialized, venduto alla bellezza di 249,99 dollari. A spiegarlo è Jennifer, la proprietaria del negozio, che al magazine "Hello" dichiara: «La bici da bambino scelta per Archie è dotata di ruote posteriori facilmente rimovibili. Una bici ideale per i bambini dai 4 ai 6 anni», che i coniugi Blevins sperano possa essere usata, in futuro, anche dalla sua sorellina Lilibet (2 anni).

Non solo Archie: ecco il dono per Meghan

Martin Blevins non si è premurato di consegnare solo il regalo per Archie, accompagnato da palloncini. Per l'occasione, infatti, ha pensato anche alla mamma, Meghan Markle. A lei ha fatto recapitare un mazzo di fiori. Non è mancato neppure un biglietto d'auguri scritto a mano. Gesto disinteressato o un'occasione per farsi pubblicità? La risposta non è data a sapere, di sicuro però il suo pensiero è pieno di gentilezza e pare sia stato particolarmente gradito.

Non è un caso, infatti, che Harry e Meghan abbiano prontamente ringraziato i mittenti. La coppia ha inviato ai due negozianti una lettera di ringraziamento, informandoli che la bicicletta per Archie è stata apprezzatissima. La risposta, forse inaspettata, è stata una sorpresa molto gradita da Jennifer e Martin Blevins, che hanno pubblicato sulla pagina Instagram del loro negozio una foto della lettera firmata dai genitori del piccolo Archie.