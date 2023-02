Bafta 2023, Kate Middleton sorprende tutti sul red carpet

C hic, raffinata, elegante, Kate Middleton agli "Oscar britannici" sfoggia un outfit ricercato che è anche all'insegna della sostenibilità

Agli occhi più attenti non poteva passare inosservato: l'abito McQueen era già stato sfoggiato da Kate Middleton, che lo ripropone in una nuova versione in occasione dei Bafta 2023. Questa volta a fare la differenza sono gli accessori (alcuni assolutamente low cost). La principessa del Galles sfila sul red carpet affianco al marito William e incanta proprio tutti.

Bafta 2023, Kate Middleton conquista tutti

Lo stile "alla Kate" è glamour e geniale, perché la futura regina sa sfruttare in modo scaltro e grintoso gli abbinamenti che riempiono il suo guardaroba. In occasione dei Bafta 2023, Kate Middleton sceglie un look griffato e made in UK. Per l'evento, predilige Alexander McQueen ma quell'abito non è nuovo agli occhi dei sudditi più attenti (e non solo). Lo aveva già esibito nel 2019 e questa volta gli conferisce un tocco più vistoso e audace, ma anche più economico. E qual è il merito di un rinnovo di successo? Gli orecchini di Zara, naturalmente. Neanche 20 sterline possono fare la differenza e Kate Middleton ne è la dimostrazione. Chi lo dice che per ammaliare il pubblico servono enormi diamanti ai lobi? A volte accessori dai tratti più "easy" possono lasciare un segno e dettare nuove mode.

Non solo: Kate sfoggia un look in pendant con quello scelto dal marito e a fare da contrasto alla purezza del suo abito bianco, così candido ed etereo, sono quei guanti neri così sensuali e lussureggianti. Ricordano l'eleganza di Valentino e lo spirito deciso di Balenciaga, ma su Kate sono tutt'altra storia: è incantevole e sul red carpet dei Bafta sfila disinvolta davanti agli obiettivi dei fotografi schierati in prima fila. La sua bellezza è indiscutibile e il suo look è un successo.

Insomma, la Middleton ha sfoggiato sapientemente un abito "riciclato" e ha conquistato proprio tutti, dando prova di una spiccata attenzione per la sostenibilità.

Il merito però non è solo del suo fascino: Kate sa che indosserà la corona, ma non smette di essere la principessa della porta accanto, riuscendo così a piacere a tutti. Il suo sorriso poi è un'arma vincente.

L'eleganza del principe William

Elegantissimo anche il principe William, che ha indossato una giacca doppiopetto in velluto nera con papillon. Lo smoking è firmato Tom Ford.

La coppia reale è tornata sul red carpet dell'evento più importante per il cinema del Regno Unito, ma è la prima volta che William partecipa in veste di erede al trono, primo in linea di successione. Dal 2010, inoltre, è il presidente della British Academy of Film and Television Arts.

La sintonia tra William e Kate

Sul red carpet alla Royal Festival Hall di Londra, Kate e William piacciono anche per la loro sintonia. Gli sguardi, le carezze e i diversi gesti della coppia dimostrano la forza del loro rapporto e la solidità del loro amore, nonostante la monarchia si sia spesso trovata a vacillare per accuse insidiose e polemiche non di poco conto (provenienti soprattutto da oltreoceano).

Anche quel tocco sul lato B di William, da parte della moglie, ha colto alla sprovvista sudditi e fotografi, ma ha anche dimostrato la complicità che li lega.