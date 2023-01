Bianca Balti: “Mia figlia scelse il padre perché mi drogavo”

L a confessione senza filtri di Bianca Balti nel podcast "One More Time". La top model: "Andavo di uomo in uomo passando per la droga"



Una vita sregolata e segnata dalla droga per Bianca Balti, la top model famosa in tutto il mondo per la sua bellezza e quegli incredibili occhi azzurro ghiaccio. La modella, 38 anni, si è raccontata a cuore aperto nel podcast "One More Time": la decisione di vivere fuori dalle regole presa da giovanissima, le dipendenze, il mondo della moda con i suoi eccessi. E uno dei momenti più dolorosi, quando la figlia Matilde - la primogenita nata dal breve matrimonio con Christian Lucidi - ha scelto di vivere con il padre a causa dei problemi della supermodella con gli stupefacenti. La Balti, che alla fine 2022 si è sottoposta a un intervento di mastectomia preventiva, ha chiuso da anni con alcol e droga. Ma alla soglia dei 40 anni (li compirà il prossimo anno), per Bianca è tempo di bilanci e di ripercorrere la strada, piuttosto tormentata, che l'ha portata ad essere oggi una donna più serena e consapevole.

"Da piccola mi vedevo chissà dove"

Nata e cresciuta a Lodi, la Balti fin da piccola sente il desiderio di andarsene da un contesto che le appare limitato. "Ho sempre sognato in grande, da quando ero piccola mi vedevo chissà dove", racconta la modella nel podcast "One More Time" di Luca Casadei.

Le molestie subite a 14 anni

"Il primo sabato sera fuori della mia vita, a 14 anni, un ragazzo mi fa bere una bottiglia di limoncello e mi molesta. Invece di dire 'mai più', dal giorno dopo faccio un patto con me stessa e decido che sarei stata una cattiva ragazza" spiega la Balti.

La dipendenza dalla droga di Bianca Balti

La dipendenza dalle droghe inizia presto, quando Bianca è ancora una ragazza molto giovane. "Ho sentito la necessità di continuare a bere e usare droghe. Inizio a farne uso sempre, dalla mattina alla sera, per anni. Il mio fidanzato in quel periodo era uno spacciatore di Lodi. Io stavo proprio bene, mi sentivo una boss, pensavo fosse la vita migliore che potessi avere".

La moda e l'innamoramento per Christian Lucidi

La vita di Bianca Balti subisce uno scossone quando incontra il mondo della moda. Diventa la musa di Dolce&Gabbana, inizia a vivere fra Milano e New York dove si innamora del fotografo Christian Lucidi. "Resto incinta dopo sole tre settimane. Dopo un mese mi chiede di sposarlo. Vivevo tutto alla giornata, ho deciso di fare la mamma e la moglie dopo un anno e mezzo dall’inizio della mia carriera. Una cosa folle". Il matrimonio dura un anno e mezzo. "Mi ero fatta prendere dall’entusiasmo, ma la verità è che lui era molto possessivo e assillante. Non era un rapporto sano".

Nuovo matrimonio e la seconda figlia

La modella torna a Milano dove riprende le cattive abitudini. "Ricomincio con le feste. Lasciavo mia figlia dai nonni, a Lodi, e io andavo di uomo in uomo passando per la droga. Era una vita disfunzionale, non ero felice, ma me ne accorgo solo ora. Ho passato tre anni così". Per cercare di uscire da quella situazione e dalla dipendenza, la Balti decide di trasferirsi a Marbella, in Spagna, con la figlia di 4 anni. Lì incontra quello che diventerà il suo secondo marito, Matthew McRae. Con il dJ californiano, la top model ha la sua seconda figlia, Mia, ma il matrimonio naufraga dopo pochi mesi.

La nuova vita di Bianca Balti

Nel 2017 la modella decide di trasferirsi ad Orange County, ma Matilde, la sua prima figlia, preferisce non seguirla e va a Parigi dal padre: "È stato uno dei momenti più brutti della mia vita" ricorda Balti. "Mi ha fatto tanto male. Non mi drogavo già da tre anni, ma ho capito che Matilde non era pronta a perdonarmi. Adesso abbiamo un ottimo rapporto e mi dice che non voleva vivere con me perché ero un casino. Allora però è stata durissima capire che, al di là degli sforzi che avevo fatto per cambiare, il male che le avevo fatto l’aveva portata a fare questa scelta". Oggi la carriera e la vita privata di Bianca Balti vanno a gonfie vele: Matilde vola a Los Angeles da Parigi quando può e Mia è una "bimba felice e serena".