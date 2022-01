BlackBerry: l’addio social delle star all’amato telefonino

L o storico cellulare dei vip va in pensione e la nostalgia travolge il web: dalla fine degli anni Novanta è stato un vero e proprio must-have. E ora le celebrity lo rimpiangono

Prima di Apple e prima di Android c'era lui: il Blackberry. Il primo vero e grande amore "canadese" di moltissime star che lo hanno sfoggiato tra party, sfilate e campagne politiche. Uno dei più grandi amanti degli apparecchi diventati simbolo della transizione dai telefonini agli smartphone, è stato proprio l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Da oggi insieme a lui lo (rim)piangono il calciatore David Beckham e la moglie Victoria, la cantante Britney Spears, la socialite Kim Kardashian, Justin Timberlake, Katy Perry, Lindsay Lohan, Sarah Jessica Parker e tutti coloro che ne hanno posseduto uno. Un vero e proprio "lutto", perché il must-have della cultura pop della fine degli anni Novanta e primi Duemila ci ha lasciato.

Con l'inizio del 2022 è arrivata infatti la fine del supporto ai sistemi operativi BlackBerry OS 7.1, BlackBerry 10, BlackBerry PlayBook OS 2.1 e, ovviamente, di tutte le versioni precedenti. Vale a dire: i dispositivi non saranno più utilizzabili. O meglio, potranno ancora accendersi e scattare foto, ma sarà impossibile telefonare, "whatsappare" o navigare in Rete. Insomma, tutto ciò che facciamo quotidianamente con i nostri smartphone. Che ora sono touch. E più semplici quindi da utilizzare. Anche se, per i nostalgici, quei minuscoli pulsantini sulla tastiera, tratto distintivo dei Blackberry, oggi che non ci sono più, sembrano avere un'allure alquanto romantica.

Ma non è detta l'ultima parola. Moltissimi infatti i brand del passato tornati in auge con operazioni-restyling. E anche Blackberry potrebbe riapparire (anche se non così presto) nelle nostre vite: grazie alla partnership con il "motore per smartphone" sviluppato da Google e la startup OnwardMobility, i mitici dispositivi dal design classico, con molta probabilità parleranno la lingua del 5G.

Nel frattempo godiamoci la gallery delle celeb che hanno posseduto un Blackberry!

Getty Images 1 di 10 - L'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama. Getty Images 2 di 10 - L'attrice di Sex and the City Sara Jessica Parker. Getty Images 3 di 10 - L'attore Leonardo DiCaprio. Getty Images 4 di 10 - La direttrice di Vogue America Anna Wintour. Getty Images 5 di 10 - La socialite e neo sposa Paris Hilton. Getty Images 6 di 10 - La cantante Britney Spears. Getty Images 7 di 10 - L'attore Michael Douglas. Getty Images 8 di 10 - David Beckham allo stadio con il figlio Cruz. Getty Images 9 di 10 - L'attore Kevin Spacey. Getty Images 10 di 10 - Il calciatore scomparso Maradona.