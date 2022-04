Britney Spears è incinta del terzo figlio ma i fan sono preoccupati

S ei mesi dopo essere stata "liberata" dalla custodia legale del padre Britney Spears ha annunciato di essere incinta del suo terzo figlio. Il primo dal fidanzato Sam Asghari, insieme a lei dal 2016

«Per andare a Maui sono dimagrita, ma continuavo a riprendere tutti i Kg persi. Ho pensato ‘Ma che succede al mio stomaco?’. Il mio fidanzato era convinto che fosse cibo, ma io ho voluto fare un test di gravidanza e, bè, avrò un bambino». Così Britney Spears ha annunciato sui social che sta per diventare mamma per la terza volta.

La libertà di diventare mamma

Ora che è libera dai lunghi anni di conservatorship voluta dal padre, che le impediva di fatto di essere indipendente e decidere per se stessa, ha voluto allargare la famiglia (e in un futuro imminente andrà anche all'altare, visto che chiama già Sam Asghari «mio marito»). Il "contratto" le vietava di fare tutto ciò, e i suoi fan si erano per molto tempo ribellati ed esposti con campagne e raccolte firme per restituire alla cantante la sua libertà. Oggi però, quello stesso movimento "Free-Britney" che l'ha sostenuta durante la battaglia legale con la sua famiglia, si è detto molto preoccupato per la salute mentale dell'interprete di "Baby One More Time" visti i periodi di forte depressione che ha vissuto proprio a causa della maternità e che l'hanno successivamente portata a fare uso e abuso di sostanze.

La depressione post parto

È la stessa Britney Spears ha farne riferimento in un post sul suo profilo Instagram: «Quando sono rimasta incinta le scorse volte ho sofferto di depressione post-parto ed è stato terribile». Ma aggiunge «Le donne non ne parlavano allora, ma adesso le cose sono cambiate. Cercherò di immergermi nella pace e nell’amore praticando yoga ogni giorno».

La persona giusta

Questa volta al suo fianco non c'è Kevin Federline, da cui ha avuto i suoi due figli, Sean Preston e Jayden James e a cui era stato concesso l'affidamento primario (ma non esclusivo). Dal 2016 la pop star ha una relazione stabile con Sam Asghari, personal trainer di 28 anni conosciuto sul set del suo video "Slumber Party", che gli è stato vicino nei difficili anni del conservatorship quando Britney Spears era «traumatizzata» dalla tutela del padre che le impediva persino di rimuovere la spirale, impedendole di realizzare il suo desiderio di avere altri figli.

Un lettore, capitato accidentamente nello stesso ristorante di Britney Spears, ha raccontato al National Enquirer che uno dei due figli della popstar, scoppiato in un pianto irrefrenabile, è riuscito a calmarsi grazie a un simpatico cameriere che, con molta semplicità, si è messo a disegnare e colorare un album insieme al bambino. Lauta mancia (ben 100 dollari) per il cameriere e pace di tutti! Cosa insegna la faccenda? Britney Spears ha affrontato momenti difficili, sia nel rapporto con se stessa, sia verso i figli, tanto da vedersi revocato l'affidamento. Non avere paura di chiedere l'aiuto degli altri: ammettere un momento di debolezza è ciò che ti renderà più consapevole e forte. Inoltre, invece di cedere all'orgoglio inizia a vedere in chi ti circonda un alleato, l'esperienza degli altri può essere di grande aiuto per superare i piccoli e grandi ostacoli di ogni giorno.

La popstar, che ha compiuto 40 anni il 2 dicembre, ha finalmente realizzato anche questo sogno.

Ma a chi le chiede di mostrare il pancione (ormai la gravidanza di Rihanna ha sdoganato la pancia nuda 24 ore su 24) lei risponde: «Non uscirò molto a causa dei paparazzi che vogliono fare soldi a mie spese!».