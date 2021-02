Bruce Springsteen e Barack Obama nel podcast su Spotify

I primi due episodi di Renegades: Born in the USA sono già disponibili e raccontano aneddoti sull'amicizia tra il Boss e l'ex Presidente a partire da quando suonarono insieme alla Casa Bianca

Cosa ci fanno una rockstar del calibro di Bruce Springsteen (ricordiamoci che tutti lo chiamano Boss per un motivo!) e l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama insieme in uno studio di registrazione? Nessuna campagna elettorale anticipata ma solo il coronamento di una bellissima amicizia nata proprio durante le elezioni del 2008 quando il cantautore del New Jersey ha accompagnato la famiglia Obama tra comizi, adunate e presentazioni. Oggi la coppia inedita lancia un podcast - prodotto da Higher Ground, la casa produttrice di Barack e Michelle Obama - intitolato Renegades: Born in the USA, riprendendo uno dei più famosi brani cantati dal Boss.

I primi due episodi, Outsiders: An Unlikely Friendship e American Skin: Race in the United States, sono già disponibili su Spotify e stanno riscuotendo un grandissimo successo. «È una discussione personale e profonda tra due amici che esplorano il proprio passato, i loro credo e il Paese che amano come era, come è e come dovrebbe essere», fanno sapere dal colosso svedese sottolineando che il progetto nasce proprio da una serie di conversazioni nell’home studio di Springsteen avvenute tra il mese di luglio e di dicembre dello scorso anno.

Last year, I sat down with my good friend Bruce @Springsteen for a long and meaningful conversation that touched on so much of what we’re all dealing with these days. I’m excited to share it with you over the next few weeks: https://t.co/sQACD08AWx pic.twitter.com/biMoxCLhAG — Barack Obama (@BarackObama) February 22, 2021

La serie Renegades: Born in the USA è divisa in otto parti e presenta i due amici impegnati a discutere di famiglia, il matrimonio, la musica, la passione per i libri, il rapporto con i padri, l'infanzia e il successo ma anche la situazione socio-economica degli Stati Uniti: «Ognuno a suo modo, Bruce ed io abbiamo percorso strade parallele, cercando un modo per connettere le nostre personali ricerche di significato, verità e comunità con la storia più ampia dell’America», dice la voce di Obama nel trailer.

«Stavo cercando di ricordare la prima volta che ci siamo effettivamente conosciuti. Probabilmente durante la campagna del 2008. Sei venuto in Michigan o in Ohio?» chiede l'ex inquilino della Casa Bianca. Ma Springsteen non se lo ricorda…eppure un incontro tanto importante dev’essere stato memorabile, non trovate?

