Bruce Springsteen, il Boss in tre documentari su Paramount Plus

I mmagini d'archivio, racconti inediti e il dietro le quinte di "Born to Run". Paramount Plus celebra la straordinaria carriera del Boss in tre documentari

Mentre Bruce Springsteen e la sua E Street Band si preparano al ritorno in Italia, Paramount Plus dedica al Boss tre imperdibili documentari a celebrare la sua straordinaria carriera.

Tutto Springsteen in tre documentari

Tutti disponibili in streaming a partire dal 15 giugno, i tre documentari di Paramount Plus raccolgono filmati d'archivio, racconti inediti e il "dietro le quinte" di "Born to Run". La storia definitiva dell'album "svolta" del rocker del New Jersey, dalla scrittura delle canzoni alla produzione, è raccontato in BRUCE SPRINGSTEEN WINGS FOR WHEELS: THE MAKING OF BORN TO RUN. Qui sono inclusi anche filmati d'archivio girati tra il 1973 e il 1975 mai mostrati pubblicamente.

C'è poi BRUCE SPRINGSTEEN & THE E STREET BAND - LIVE IN NEW YORK CITY, registrato nel corso delle due serate finali a New York City nel 2000 durante i "Reunion" tour del 1999 e del 2000.

Infine il terzo documentario BRUCE SPRINGSTEEN & THE E STREET BAND - THE LEGENDARY 1979 NO NUKES CONCERT nel quale sono incluse tutte le 13 canzoni del concerto tratte ex novo da filmati originali, restaurate e remixate in HD.

Bruce Springsteen in Italia dopo sette anni

A sette anni di distanza Bruce Springsteen torna a suonare in Italia con la sua E Street Band. Lo farà a Ferrara, il 18 maggio; il 21 al Circo Massimo di Roma e il 25 luglio al Prato della Gerascia all'interno dell'Autodromo di Monza, data che chiuderà il tour europeo 2023 del Boss.

Dopo una lunga attesa la potenza del rock del Boss torna dunque a travolgere e a far sognare ancora una volta il pubblico italiano. Sarà uno spettacolo straordinario, come da tradizione, a giudicare dagli oltre 117.000 spettatori stregati al debutto europeo a Barcellona, la prima data all'aperto dopo le 28 nei palazzetti americani. Springsteen tornerà negli Usa ad agosto per la seconda parte del tour, a conclusione dei 31 appuntamenti nel vecchio continente, tutti esauriti.

Tre ore di pura adrenalina all'insegna dei successi del Boss

Quasi tre ore di show, iniziate con "No Surrender", e proseguite con una carrellata di brani tra i più celebri di una carriera strepitosa e appassionante, che hanno mandato subito in delirio i fan: "Dancing In The Dark", "Badlands", "Tenth Avenue Freeze-Out", "Glory Days", "Wrecking Ball", "The Rising", "Thunder Road", "Born In The USA", "Born To Run". Sono solo alcuni degli inni generazionali con i quali Springsteen e la E Street Band hanno fatto scatenare i fan accorsi a Barcellona, insieme a "Only the Strong Survive" e la celeberrima "Nightshift" dei Commodores (dal recente "Only the strong survive", pubblicato alla fine dello scorso anno, già certificato Disco d`Oro in Italia, inciso da Springsteen per celebrare la musica soul).

A Ferrara il debutto italiano di Bruce Springsteen

Il 18 maggio, Ferrara avrà l'onore di accogliere per prima in Italia Springsteen e la sua E Street Band, che si esibiranno al Parco Urbano Giorgio Bassani. Tante le iniziative della città estense in occasione dell'evento. La programmazione speciale, ribattezzata "Waiting for Bruce", includerà tutta l'offerta culturale della città in cui sarà attivo il Ferrara Springsteen Village al Parco Marco Coletta. Al Parco Urbano, inoltre, sarà istituita una sorta di Hall di attesa con Food truck, zona relax, Area Family con giochi per i più piccoli, e merchandising.

Grande attesa per il concerto di Roma

La tappa del Boss a Roma rappresenta uno degli eventi più attesi nella Capitale nel 2023. L'Area Concerto al Circo Massimo aprirà alle ore 14.00. Alle ore 16.30 si esibirà The White Buffalo (il progetto musicale del cantautore statunitense Jake Smith e band molto amata nella scena musicale internazionale) seguito alle ore 17.45 da Sam Fender.

A Monza l'ultima tappa del tour europeo

La data di Monza è anche l'ultima del tour europeo di Bruce Springsteen and The E Street Band. Per la prima volta nella sua carriera, il Boss si esibirà in uno degli autodromi diventati punto di riferimento per i grandi concerti, all'interno del Prato della Gerascia dell'Autodromo Nazionale. I supporter del live di Monza saranno The Teskey Brothers (blues-rock band australiana di Melbourne, fondata nel 2008 dai due fratelli Josh e Sam Teskey) e Tash Sultana (affermata polistrumentista, capace di suonare oltre dieci strumenti e apprezzata in tutto il mondo per i suoi live molto particolari).