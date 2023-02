Camilla ricicla la corona per l’incoronazione del 6 maggio

S econdo le ultime indiscrezioni che arrivano da Buckingham Palace, Camilla si prepara a un'incoronazione all'insegna della sostenibilità: ecco che corona ha scelto

A corte fervono i preparativi per l'incoronazione di Carlo III, fissata per il 6 maggio 2023. Dopo le numerose voci sulla presunta partecipazione di Harry e Meghan, ora l'attenzione si concentra sulla corona scelta da Camilla. La moglie del re punta sulla sostenibilità...

Incoronazione di re Carlo, per Camilla una corona riciclata

Carlo III ha atteso per anni nell'ombra. Sua madre, la regina Elisabetta, è stata la monarca più longeva nella storia del Regno Unito e solo all'indomani della sua scomparsa, Carlo ha preso le redini della monarchia britannica. Al suo fianco l'amore di una vita, Camilla Parker Bowles. Voci d'oltremanica parlano di una cerimonia di incoronazione ridotta e il re sarebbe pronto ad apportare alcune modifiche alla tradizione.

La nuova monarchia si apre all'insegna della sostenibilità. D'altronde è risaputo che re Carlo ha da sempre una particolare attenzione per l'ambiente. E a proposito di sostenibilità, sembrerebbe che anche Camilla preferisca risparmiare. Persino in occasione della cerimonia di incoronazione...

Il motivo? Camilla indosserà una corona riciclata. Secondo le informazioni trapelate da Buckingham Palace, infatti, la seconda moglie di Carlo sfoggerà una versione modificata della corona della regina Mary, moglie di re Giorgio V e nonna di sua suocera, Elisabetta II. Per Camilla nessun nuovo copricapo né la preziosissima corona della Regina Madre, impreziosita da uno dei diamanti più grandi al mondo (conteso con l'India, a lungo colonia del Regno Unito). Il gioiello risale al 1911, fu commissionato dalla stessa regina Mary e realizzato da Garrard per l'incoronazione.

La nuova regina avrebbe fatto così una scelta di sostenibilità ed efficienza: nessun nuovo gioiello, ma una versione rinnovata di una corona già usata. Sulla stessa saranno incastonati i diamanti Cullinan III, IV e V e non mancherà un omaggio alla regina Elisabetta. Al copricapo, infatti, verranno aggiunti alcuni gioielli personali della defunta sovrana e da lei spesso indossati come spille. Saranno tolti, invece, quattro degli otto archi staccabili della corona, per dare un nuovo volto al gioiello già indossato dalla regina Mary oltre cento anni fa.

Che fine ha fatto il Koh-i-Noor?

Forse per evitare nuove polemiche, da corte hanno deciso di rinunciare al celebre Koh-i-Noor. Il diamante, con i suoi 105 carati, fu incastonato nella corona indossata dalla regina Madre (nonna di re Carlo) in occasione dell'incoronazione del marito, Giorgio VI, nel 1937.

Tuttavia, la diatriba con l'India resta all'ordine del giorno. Trovata nel XIV secolo in India, nell'Ottocento gli inglesi portarono la gemma in Gran Bretagna come omaggio alla regina Vittoria. Oggi però viene considerata dall'India un cattivo ricordo dell'epoca imperiale.