Re Carlo III e la regina Camilla incoronati una seconda volta: quando e perché

D uemila invitati e una cerimonia solenne che ha portato sotto i riflettori alta moda e vecchie tradizioni. Per Carlo e Camilla però non è ancora finita...

È stata una cerimonia in grande stile, con duemila invitati che sono arrivati da tutto il mondo per celebrare l'inizio del regno di Carlo III, all'abbazia di Westminster. Tra grandi assenti - da Joe Biden a Meghan Markle - e innumerevoli indiscrezioni, per re Carlo si è aperto un nuovo capitolo della sua vita. Ha atteso a lungo, sempre all'ombra della madre, e ora è pronto ad assumere le redini della monarchia britannica. Al suo fianco, come sempre, Camilla Parker Bowles, inizialmente bistrattata dai sudditi e ora redenta da un giudizio spesso severo, diventando ufficialmente regina consorte. Per Carlo e Camilla però non è ancora finita: i sovrani saranno incoronati una seconda volta. Per quale motivo?

Attesa una seconda incoronazione per Carlo e Camilla

Dopo la cerimonia solenne a Westminster e il grande concerto per festeggiare il nuovo sovrano britannico, re Carlo e la regina Camilla si preparano a una seconda incoronazione.

Non sarà in realtà una vera e propria incoronazione, ma una cerimonia simbolica. Carlo e Camilla, infatti, sono attesi per l'investitura ufficiale a sovrani di Scozia. I dettagli sono ancora in fase di definizione.

Dopo l'incoronazione, i nuovi sovrani britannici hanno lasciato Londra per concedersi un po' di relax in vista dei successivi e numerosi impegni pubblici. Lasciata la Capitale, Carlo e Camilla hanno raggiunto Sandringham, l'amata residenza di campagna.

A inizi luglio però sono attesi a Edimburgo, dove riceveranno simbolicamente gli Honours of Scotland, cioè i regalia usati in passato dai reali scozzesi durante le incoronazioni e conservati nella Crown Room di Holyrood Palace dal 1819. La data della cerimonia che vedrà protagonisti re Carlo e conserte non è ancora stata ufficializzata. Si sa però che la sala sarà chiusa al pubblico dal 4 al 6 luglio, mentre il 5 l'intero Palazzo Reale sarà a uso esclusivo. Per questo motivo, in attesa di conferma, si presume che proprio il 5 luglio si terrà la cerimonia nella Cattedrale di St. Giles.

I sovrani attesi in Scozia

La permanenza in Scozia dei reali proseguirà per un'intera settimana, la cosiddetta Holyrood Week. Martedì 4 luglio si terrà un garden party, il re presenzierà anche a un'investitura e incontrerà le comunità locali. Sarà quindi un momento fondamentale per rinforzare i rapporti con un Paese da sempre animato da spinte indipendentiste.

Re Carlo è pronto quindi a seguire l'esempio della madre, la compianta Elisabetta II. La regina, dopo l'incoronazione del 1953, si recò a Edimburgo per la nuova cerimonia solenne. Era il 24 giugno quando alla sovrana vennero presentati i regalia di Scozia: lo scettro, la spada e la corona, realizzata per re Giacomo V e indossata per la prima volta nel 1540. Sono addirittura più antichi la spada e lo scettro.