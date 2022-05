Camille Vasquez: l’avvocata di Johnny Depp è la nuova star del web

N el processo che vede protagonista Johnny Depp contro l'ex moglie Amber Heard, la giovane legale dell'attore si è distinta per la sua arringa convincente e i siparietti che l'hanno portata alla ribalta e resa famosa sui social

Il processo per diffamazione di Johnny Depp contro Amber Heard (e viceversa) è ormai una delle vicende più seguite sul web tanto che qualcuno sta già pensando di acquistare i diritti e farne un film (magari con gli stessi protagonisti come real actor, che ne dite?). Le udienze in tribunale vengono quotidianamente trasmesse in streming ed è possibile rivedere tutte le giornate trascorse nel tribunale di Fairfax su Youtube.

Chi è Camille Vasquez?

Ma, a quanto pare c'è un astro nascente che sta emergendo dal trial: i due attori, infatti, non sono le uniche star coinvolte nel caso. A rubare la scena al "Pirata dei Caraibi" e alla bionda di Aquaman è l’avvocata di Johnny Depp, Camille Vasquez. Classe 1984, di origini colombiane, la bella Vasquez si è laureata in comunicazione e scienze politiche presso la University of Southern California per poi frequentato la scuola di giurisprudenza a Los Angeles dal 2007 al 2010. La Vasquez ha poi lavorato in uno studio legale prima dei questo grande passo: è entrata a far parte come associata del pool di avvocati Brown Rudnick LLP e cioè la società legale che ha come cliente Mr. Depp.

Ipa 1 di 7 Ipa 2 di 7 Ipa 3 di 7 Ipa 4 di 7 Ipa 5 di 7 Ipa 6 di 7 Ipa 7 di 7

Un caso o una mossa arguta?

Certo, che Johnny Depp venga difeso da una donna è un gran bel colpo. Ma che la donna in questione abbia dimostrato di poter tenere testa al potente gruppo di avvocati della controparte, forse non in molti se lo aspettavano. Johnny Depp, dopo aver citato in giudizio la sua ex moglie Amber Heard per diffamazione, ha affidato proprio alla Vasquez l'intera vicenda che, nel frattempo ha attirato l’attenzione dei media e del web distinguendosi per gli interrogatori precisi ed efficaci.

Internet e i social sono stati così inondati di video e meme che vedono Camille Vasquez protagonista, per esempio un momento della testimonianza di Amber Heard in cui l’avvocata ha continuato a obiettare le domande della difesa. Su Instagram, Twitter e TikTok vengono postati messaggi dai fan di Depp di tutto il mondo, che a quanto pare hanno iniziato ad ammirare e apprezzare anche la sua affascinante legale.

Johnny Depp ha una relazione con Camille Vasquez?

Stando a quanto riportato dall'inglese Daily Mail, mentre Camille Vasquez usciva dal tribunale, un giornalista di TMZ le ha chiesto: «La gente vuole sapere, sta uscendo con Johnny Depp? Puoi mettere le cose in chiaro, sì o no?».

Esattamente come ha fatto in tribunale alle risposte sibilline della Heard, l'avvocata è scoppiata in una fragorosa risata. Così allo stesso sito gossip non è toccato altro che scriverlo nero su bianco: «Fonti vicine all’avvocato ci dicono che si tratta di una fan-fiction dei social media», «Tutto fumo e niente arrosto» e ancora «Molto rumore per nulla». Insomma, si tratterebbe di un pettegolezzo infondato ma molto desiderato dagli ammiratori dell’attore che, sui social si stanno scatenando. Camille Vasquez, infatti, è diventata una vera e propria star del web e l’hashtag #CamilleVasquez vede protagoniste ben 947 milioni di visualizzazioni.