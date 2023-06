Johnny Depp, in beneficenza il milione di dollari incassato dalla Heard

D estinata a cinque associazioni benefiche la cifra incassata a risarcimento nella causa per diffamazione contro la ex moglie

Johnny Depp ha scelto le charity a cui andrà diviso in parti eguali il milione di dollari di risarcimento ottenuto nella causa per diffamazione contro Amber Heard.

L'attrice di Aquaman ha saldato il conto per la cifra patteggiata dopo il verdetto della giuria di Fairfax un anno fa e i successivi ricorsi delle parti in appello.

Il patteggiamento Depp-Heard

L'accordo finanziario tra gli ex coniugi, che ha ridotto sensibilmente i 10 milioni di dollari che la Heard avrebbe dovuto pagare a Depp, è stato raggiunto in dicembre. All'epoca l'attrice aveva ammesso che era stato difficile arrivare al patteggiamento, ma che l'atto "non rappresentava un'ammissione di colpevolezza".

Johnny Depp per i bambini malati terminali

Depp ha scelto come enti da beneficiare la Make-A-Film Foundation, The Painted Turtle, Red Feather, la Amazonia Fund Alliance e la Tetiaroa Society.

Make-A-Film Foundation è un'organizzazione che esaudisce i desideri dei bambini malati terminali, offrendo loro l'opportunità di realizzare cortometraggi e documentari con attori. Al sito TMZ un rappresentante della Make-A-Film Foundation ha detto di Depp: "È una delle persone più generose con cui abbiamo mai lavorato". Ogni film costa tra i 25 e i 35 mila dollari, mentre i documentari tra i 3 e i 5 mila dollari. La donazione andrà a coprire direttamente i costi di produzione, ovvero attrezzature, oggetti di scena, trucco, assicurazione.

Johnny Depp a sostegno delle culture indigene e dell'ecosistema amazzonico

Red Feather e Amazonia Fund Alliance sono invece organizzazioni impegnate nell'assistenza alle comunità indigene per preservare la loro cultura e il loro patrimonio in tutto il continente americano. Esprimendo la sua gratitudine a Johnny Depp, Joe Seidenberg, direttore esecutivo di Red Feather, ha fatto sapere a TMZ che i 200mila dollari "aiuteranno a risolvere le disparità abitative per i nativi americani, in particolare le tribù Navajo e Hopi".

Un rappresentante dell'Amazonia Fund Alliance, ha invece confermato che il denaro sarà trasferito alla BFUCA (Brazilian National Federation of Associations, Centers, and Clubs) per seguire vari progetti, tutti comunque volti ad aiutare a preservare l'ecosistema amazzonico.

C'è anche la non-profit di Marlon Brando

C'è poi Tetiaroa Society, associazione non-profit di Marlon Brando. Ha sede nell'omonimo atollo del Pacifico dove aveva casa l'attore e si occupa di proteggere l'ecosistema locale. Il direttore esecutivo Frank Murphy ha diffuso un comunicato: "La generosità del signor Depp è travolgente. Siamo onorati di essere tra le incredibili organizzazioni che sostiene. Il suo contributo aiuterà la Tetiaroa Society nel suo lavoro per proteggere Tetiaroa, sostenere le voci indigene in tutto il Pacifico e promuovere soluzioni ai cambiamenti climatici legate all'oceano".

... e la charity di Paul Newman

Ultima associazione a beneficiare della donazione di 200mila dollari sarà Painted Turtle. Dalla charity che si occupa di bambini disabili, il cui progetto è legato al nome di Paul Newman, ancora nessun comunicato ufficiale.