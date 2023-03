Cena da star per Harry e Meghan: l’insalata costa 1800 euro

M entre tutti si chiedono se il principe Harry e Meghan Markle saranno presenti all'incoronazione di re Carlo III, la coppia felice si concede una cena deluxe a Beverly Hills. In un locale dove il dress code è rigido e l'insalata è d'oro

E meno male che erano in crisi e in procinto di divorziare. Il principe Harry e Meghan Markle sono apparsi affiatatissimi durante la loro ultima uscita pubblica a Beverly Hills. La coppia più chiacchierata della Royal Family britannica si è regalata una cenetta romantica in uno dei ristoranti più amati dalle star. Un posto dove, per intenderci, una insalata costa 1.800 euro.

Harry e Meghan, i rapporti con la Royal Family sono tesi

Harry e Meghan, come si sa, abitano a Montecito, in California, da quando sono fuggiti dal Regno Unito e dai doveri reali. Negli ultimi mesi ha fatto tanto discutere il libro autobiografico del figlio di re Carlo III e di Lady Diana, Spare, a causa delle accuse e delle cattiverie che vi sono contenute contro la sua famiglia. Il principe, poi, ha peggiorato la situazione rilasciando interviste nelle quali ha rivelato altri dettagli utili a fare infuriare non solo suo padre e suo fratello William con la moglie Kate Middleton, ma anche tutti i sudditi. Un atteggiamento che ha fatto traballare la corona britannica e che ha spinto il re d'Inghilterra a sfrattare Harry e Meghan dal Frogmore Cottage, la meravigliosa residenza dove avevano abitato dopo il loro matrimonio e dove Harry soggiornava a ogni ritorno in patria.

A caccia di flash nel locale più rinomato di Beverly Hills

Poco male. Negli Stati Uniti il principe Harry e Meghan Markle sembrano avere trovato quello che cercavano: la privacy in una megavilla, dove sono protetti contro i paparazzi, e gli onori riservati alle celebrità. Questi ultimi devono essere mancati particolarmente a Meghan, che prima di sposarsi faceva l'attrice e sognava di diventare una vera diva del cinema. Oggi è famosa per il suo lavoro, ma soprattutto per suo marito, e ogni tanto necessita di un po' di mondanità. Quale occasione migliore se non una cena nel locale più rinomato di Beverly Hills?

Harry e Meghan: l'insalata è d'oro

Il principe Harry e Meghan Markle si sono regalati una cena a cinque stelle presso il Lounge Bar di Beverly Hills. Lo ha rivelato la testata giornalistica Express Uk. Il menù del ristorante prevede caviale imperiale, prelibati risotti ai frutti di mare, costolette da sogno e un'insalata del valore di 1.800 euro. Se vi state chiedendo se non sia d'oro, siete sulla strada giusta. Tra gli ingredienti ci sono aragosta e vere foglie d’oro. Chi la sceglie, di solito la accompagna a un bicchiere di un rinomato champagne.

Nel ristorante delle star il dress code è vincolante

Non si sa se il principe Harry e Meghan Markle abbiano scelto proprio questa insalata. Ma potrebbe essere possibile. L'unica cosa certa, al momento, è che per entrare nel Lounge Bar di Beverly Hills non ci si può vestire in maniera normale. No jeans strappati, no t-shirt. Il dress code è rigoroso, agli ospiti viene richiesta una discreta eleganza.

Non è la prima volta che la coppia si fa vedere a cena fuori dopo lo scandalo del libro Spare. Agli inizi di marzo Harry e Meghan erano stati avvistati in un altro rinomato locale di Los Angeles, un club privato che costa ai soci 4.200 dollari all’anno.

Harry e Meghan pronti a tornare nel Regno Unito?

Mentre la coppia si diverte in California, il popolo britannico continua a chiedersi se Harry e Meghan parteciperanno alla cerimonia di incoronazione di re Carlo III e della regina Camilla, che si terrà a maggio. Per ora pare che l'invito sia confermato e che i duchi di Sussex siano pronti a partire. Ma da soli, senza i figli Archie e Lilibet. Chissà una volta nel Regno Unito dove soggiorneranno.