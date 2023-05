T ra gossip, indiscrezioni, voci di palazzo e innumerevoli accuse, il principe Harry e la moglie Meghan Markle si aggiudicano il primato di reali più cercato su Google (ma non sono i più amati)

Anche lontano da Londra, la coppia reale più chiacchierata degli ultimi anni non smette di far parlare di sé. Hanno deciso di dire addio alla Royal Family per evitare quel clamore mediatico che in poco tempo era riuscito a scagliarsi su di loro. Avrebbero preferito vivere nell’ombra, lontano dai riflettori e dai pettegolezzi che animano le pagine dei tabloid, soprattutto quando si parla di reali e intrighi di corte. Eppure Harry e Meghan lontano dai riflettori non ci sono mai stati. Ebbene sì perché nonostante la distanza, i duchi di Sussex non hanno smesso di parlare della corona. Tra accuse e rivelazioni inaspettate, Harry e Meghan si sono concessi interviste esclusive e docuserie, fino alla chiacchieratissima autobiografia del principe. Insomma, nel tempo hanno saputo conquistare l’attenzione e la curiosità di molti, non solo nel Regno Unito: è forse per questo che Harry e Meghan sono i reali più cercati su Google (ma non i più amati).

Harry e Meghan, i reali che impazzano su Google

Anche nei giorni in cui Londra era in fermento per l’incoronazione di re Carlo III, prima affaccendati con i numerosi preparativi poi impegnati con festeggiamenti in grande stile, ad attirare l’attenzione sono stati soprattutto Harry e Meghan. Non solo si sono fatti attendere, confermando la presenza alla cerimonia con ben dieci giorni di ritardo: i due coniugi sono persino i reali più cercati sul motore di ricerca più usato al mondo.

Da un'indagine del portale BonusInsider è emerso che nell’ultimo anno, precisamente dal 3 maggio 2022 al 3 maggio 2023, il principe Harry e Meghan Markle sono i royals più cercati su Google. A primeggiare è la duchessa di Sussex.

L’ex attrice americana domina la classifica con 28 punti, seguita con la metà del punteggio dal marito. Terza è Kate Middleton, seguita dal suocero, Carlo III, e poi dal marito William. Forse inaspettatamente, con soli 5 punti chiude la classifica la regina consorte Camilla.

Indice di gradimento, i duchi di Sussex non destano grande simpatia

La curiosità della gente spinge a cercare indiscrezioni e notizie sui membri più chiacchierati della Royal Family, ma l’indice di gradimento è piuttosto disastroso…

A confermarlo è il portale YouGov, che da anni fornisce report sull'indice di gradimento dei membri della famiglia reale da parte dei cittadini britannici. Con il 72% è il principe William, erede a trono, a occupare il primo posto nella classifica di gradimento. Con il 70%, segue la moglie Kate Middleton, che conquista i sudditi con il suo sorriso e il suo fascino impeccabile (in qualsiasi occasione). A pari merito c’è la principessa Anna, sorella del nuovo re. Dopo di loro, c’è proprio Carlo III e un altro fratello, il principe Edoardo. Ai piedi della classifica ci sono invece i duchi di Sussex. Harry è fermo al 25% di gradimento, la moglie Meghan al 22%. Peggio di loro solo il principe Andrea, che sarebbe apprezzato solo dal 7% degli intervistati. Insomma, forse i sudditi britannici non riescono a perdonare gli scandali e le polemiche che li hanno coinvolti…

E se i duchi di Sussex non destano particolare ammirazione né una grande simpatica, non significa che la curiosità su di loro sia destinata a spegnersi. Anzi, voci e pettegolezzi non smettono di circolare e in tanti vorrebbero saperne di più. Nonostante siano apparai sereni e sorridenti, si parla ancora di una presunta crisi tra Harry e Meghan. Non solo: la moglie del secondogenito di Carlo e Diana non si è presentata all’incoronazione del nuovo sovrano, ma davvero era impegnata nei festeggiamenti del piccolo Archie? Forse non si sentiva la benvenuta. È certo però che negli stessi minuti in cui in una Londra blindata Carlo ufficializzava l’inizio del suo regno, la Markle faceva trekking con gli amici. Era solo un momento di svago, una coincidenza o magari una provocazione più o meno velata indirizzata proprio alla corona britannica?