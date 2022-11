Charlene e i look alla festa del Principato di Monaco

U na radiosa principessa Charlene di Monaco si è finalmente unita ai gemelli, Jacques e Gabriella, e al marito Alberto II per le celebrazioni della festa nazionale del Principato. La prima dopo i problemi di salute

La principessa Charlene di Monaco ha riportato serenità e glamour a Montecarlo per la prima Festa Nazionale del Principato dopo la malattia che l'aveva trattenuta in Sudafrica per diversi mesi. È apparsa sorridente ed estremamente elegante accanto al marito, il principe Alberto II, nell'abito blu notte a maniche lunghe di Terrence Bray. E ha scelto di ridurre al minimo gli accessori per dare spazio alla fascia di rappresentanza e al mazzo di rose rosse e bianche regalatole da una piccola suddita che ha poi posato per le foto con la principessa Carolina di Hannover e gli altri membri della famiglia.

Il ritorno di Charlene

Charlene di Monaco ha trascorso l'intero fine settimana a festeggiare il Paese che l'ha sostenuta negli ultimi difficili anni. Prima della serata di gala, insieme ai gemelli di sette anni Jacques e Gabriella - la piccola adorabile con un cappotto doppiopetto rosso e un cappello nero intonato a quello della mamma, mentre Jacques indossava un'uniforme in miniatura - e a tutta la Royal Family monegasca, aveva catturato l'attenzione dei fotografi con un outfit bianco firmato Akris e realizzato su misura.

Il soprabito, lungo alla caviglia e con strascico che percorreva tutta la lunghezza, lasciava intravedere un paio di pantaloni molto larghi e morbidi. Il total white era spezzato da alcuni dettagli neri come guanti e scarpe Dior, e dal cappello del modista Stephen Jones. Charlene ha anche aggiunto un tocco di brillantezza "elisabettiano" con un bellissimo fiocco di neve da 18 carati della collezione di alta gioielleria Van Cleef & Arpels.

Le donne di casa Grimaldi

Charlene non è stata l'unica della famiglia a fare impazzire flash e social: splendide le sorelle di Alberto, Caroline e Stéphanie. Ma sono stati i figli e le nuore della principessa di Hannover ad essere gli assoluti protagonisti del ballo. Charlotte Casiraghi, chic in un abito lungo in tweed di Chanel e Tatiana Santo Domingo, moglie di Andrea, elegante in un impalpabile nero.

Beatrice Borromeo la più raffinata

Elogio di raffinatezza all'abito dorato della giovane Beatrice Borromeo che ha incantato il Grimaldi Forum con un look botticelliano, capelli biondi sciolti e trattenuti da un elegante cerchietto tono su tono. Anche nel pomeriggio la moglie di Pierre, ultimogenito di Carolina e Stefano Casiraghi, aveva conquistato il titolo di "reale più elegante d'Europa" con il suo tailleur rosso firmato Dior.

