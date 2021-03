Chiara Ferragni e Fedez genitori bis: è nata Vittoria

D opo giorni di attesa social, poche ore fa entrambi i genitori hanno condiviso sui social la prima foto della neonata. Eccola!

«23 Marzo 2021. La nostra Vittoria», hanno scritto Chiara Ferragni e Fedez sui loro profili social. Baby V, come era nota fino a ieri la secondogenita di casa Ferragnez, è nata con un parto naturale alla 39esima settimana di gravidanza: nei giorni scorsi, l'influencer e imprenditrice aveva chiesto consigli alle follower che si erano trovate nella sua stessa situazione e aveva ironizzato sulle contrazioni che stentavano ad arrivare. Pensate che su Twitter è persino nata una fanpage con gli aggiornamenti sarcastici "minuto per minuto" della situazione.

Il nome della bimba (quello completo è Vittoria Lucia Ferragni), al contrario di quello del primogenito Leone - vi ricordate la viralità dell'ashtag #leoncinomio? - era stato tenuto segreto fino all’ultimo. Solo a fine febbraio, in occasione della partecipazione di Fedez al Festival di Sanremo, era stata svelata l'iniziale del nome tanto che i social si erano letteralmente scatenati in un toto-nome che vedeva proprio Vittoria in testa.

«Che notte emozionante, oggi il mondo diventa più rosa e più bello», ha commentato entusiasta la sorella minore di Chiara, Valentina Ferragni. «Benvenuta Vittoria! Sei una meraviglia», le ha fatto eco Francesca Ferragni. Insieme agli oltre due milioni e mezzo di cuoricini arrivati a fare le congratulazioni ai neo genitori.

Marzo quindi si preannuncia un mese impegnativo per i Lucia-Ferragni visto che solo pochi giorni fa, il 19, il giorno della festa del papà, il loro primogenito Leone ha compiuto tre anni: era stato proprio il fratello maggiore ad annunciare l’arrivo della sorellina, immortalato in un tenero scatto in cui teneva in mano la prima ecografia.

Ora i fan della coppia attendono solo la prima foto della famiglia al completo.