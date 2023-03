Cressida Bonas, la ex del principe Harry a spasso con il suo bebé

L a relazione con il principe Harry? Ormai è solo un ricordo: Cressida Bonas oggi è una mamma e una moglie felice. Ecco con chi si è sposata e perché il suo ex fidanzato ancora la ricorda con tenerezza

Il principe Harry? Dimenticato. Cressida Bonas ormai si è rifatta una vita: è una mamma felice e lo dimostra portando a spasso il suo bambino per le strade di Notting Hill, a Londra. D'altra parte, sono passati ormai talmente tanti anni da quando stava con il figlio di re Carlo III d'Inghilterra e Lady Diana, che solo in pochi, ormai, la riconoscono ancora per strada e la fermano per chiederle un autografo.

Cressida Bonas ha sposato un compagno di università

Cressida Bonas è diventata mamma del suo primo figlio, Wilbur James Wentworth-Stanley, nel novembre dello scorso anno. Il papà è Harry Wentworth-Stanley, un agente immobiliare figlio della marchesa di Milford Haven. La coppia si è sposata nel 2020 con una blindatissima cerimonia a Cowdray Park, nel West Sussex. Una relazione lunghissima quella tra Cressida Bonas e Harry Wentworth-Stanley. La coppia si era frequentata molto tempo prima che la it-girl iniziasse la sua relazione con il principe Harry. All'epoca erano entrambi studenti all’Università di Leeds. Poi, però, lui partì per rimanere un anno in Argentina e si presero una pausa. Fu in questo periodo che la giovane conobbe il principe Harry e se ne innamorò.

Ipa 1 di 5 - Cressida Bonas a spasso per Londra con il figlio e il cagnolino. Ipa 2 di 5 - Cressida Bonas al matrimonio del principe Harry con Meghan Markle. Ipa 3 di 5 - Cressida Bonas e il principe Harry quando erano fidanzati. Ipa 4 di 5 - Cressida Bonas a spasso per Londra con il figlio e il cagnolino. Ipa 5 di 5 - Cressida Bonas a spasso per Londra con il figlio e il cagnolino.

La storia con il principe Harry

La relazione tra Cressida Bonas e il principe Harry è durata quasi tre anni. Poi la coppia si è lasciata. Poco tempo dopo, Cressida è ritornata con il suo primo amore. Nel 2018 ha annunciato il suo fidanzamento e due anni dopo si è sposata. Ma i rapporti con il principe Harry sono rimasti ottimi. Lui, infatti, l'ha invitata al suo matrimonio con Meghan Markle, invito che lei ha subito accettato.

Resta da capire il motivo per il quale all'epoca la coppia, che a parere di tutti era affiatatissima, improvvisamente scoppiò. Secondo l'esperto reale Robert Lacey, a far fuggire la Bonas sarebbe stata la «nevrosi di Harry nei confronti dei media». Cressida avrebbe confidato ai suoi amici che il principe era «ossessionato dai paparazzi e inveiva contro i fotografi in agguato anche quando era evidente che non ce ne fosse nessuno». Un particolare che coincide con il racconto fatto dal principe Harry nel suo libro Spare, dove oltre a raccontare della sua avversione per i fotografi, ricorda anche con tenerezza la sua ex fidanzata.

Il primo bacio tra Harry e Cressida? Una figuraccia

In Spare, il principe Harry racconta della prima volta che incontrò Cressida Bonas. Era il 2012 e a presentarli fu Eugenie di York, che era molto amica della ragazza. «Scattò una scintilla», scrive Harry. Poi, però, aggiunge che il primo tentativo di baciarla finì male. «Alcune settimane più tardi, al termine di un altro appuntamento, le diedi un passaggio a casa», scrive Harry, «La accompagnai in cima alle scale. Non mi invitò a entrare. Non mi aspettavo che lo facesse, né lo avrei voluto. “Andiamoci piano” pensai. Mi avvicinai per darle un bacio, ma sbagliai mira. Ero in grado di colpire un cactus a cinque chilometri di distanza con un missile Hellfire e non ero capace di trovare le sue labbra? Mentre si voltava ritentai, e riuscimmo in qualche modo a sfiorarci. Un momento dolorosamente imbarazzante».

Cressida Bonas, mamma con stile

La storia tra il principe Harry e Cressida Bonas è durata fino al 2015. Nel libro Spare, Il rampollo di re Carlo III spiega che, secondo lui, a far naufragare il loro amore furono le pressioni di corte, quelle stesse che poi avrebbero indotto lui Meghan Markle a fuggire da Londra.

In ogni caso, oggi Harry e Cressida sono entrambi sposati. Lui ha due figli e lei uno. Mentre lo portava a spasso per Londra, sembrava completamente rilassata e alla moda, con una giacca di jeans e pantaloni di velluto. Al guinzaglio, l'amato cagnolino Budgie Bear.