Principe Harry, nuova uscita pubblica dopo le polemiche

S orriso e volto rilassato: la miglior risposta del principe Harry dopo attacchi e pettegolezzi

Prima la rapida partecipazione all'incoronazione del padre, poi l'inseguimento dei paparazzi, fino alle voci sul presunto divorzio in vista e alle accuse contro i tabloid: non c'è pace per il principe Harry, che da quando - nel 2020 - ha detto addio alla Royal Family è bersagliato dalle critiche. Lo stesso duca di Sussex, tra libri e docu-serie, si è spesso reso protagonista di numerose rivelazioni e accuse indirizzate proprio alla corona britannica. Il regalo di Carlo III alla nipotina Llibet, seconda figlia di Harry e Meghan, è forse un gesto di distensione? La rappacificazione è vicina? La risposta, ovviamente, non è data a sapere. Si sa però che il principe fatica a tornare a Londra e le uscite pubbliche sono sempre meno numerose. Tuttavia, dopo essere tornato in patria per presenziare in tribunale, il secondo figlio di re Carlo ha fatto una nuova apparizione pubblica. Dopo le accuse nei suoi confronti e le polemiche con la stampa britannica, Harry è apparso sereno. Ma sarà davvero così? O si tratta solo di sorrisi a favore di telecamera?

La nuova uscita del principe Harry

Solo, senza la moglie Meghan Markle né i loro due figli: il principe Harry è tornato a farsi vedere in occasione degli Warriors Games, a San Diego, una manifestazione sportiva per i veterani.

Davanti alle indiscrezioni su una presunta rottura all'orizzonte, i duchi di Sussex hanno preferito tacere. All'indomani della cerimonia di incoronazione, celebrata lo scorso 6 maggio, si sono susseguite voci e polemiche: per quale motivo Meghan non si è presentata? Erano in corso i festeggiamenti per il compleanno del piccolo Archie o era semplicemente impegnata con gli amici? Ha voluto lasciare spazio al marito, nella speranza che si riavvicinasse alla sua famiglia, o ha preferito non alimentare nuovi pettegolezzi? Credeva di non essere la benvenuta o, al contrario, la Royal Family aspettava anche la duchessa? Insomma, si è detto davvero di tutto.

E non è finita qui. Inseguiti dai paparazzi pare abbiano sfiorato un incidente e poi ci si è messa persino l'Alta Corte di Londra. Proprio lì, nella sua città natale, Harry si è presentato per testimoniare nella causa contro il Mirror Group Newspapers. «Ho sperimentato l’ostilità dei tabloid, non c’è mai stata tregua nella copertura di ogni dettaglio della mia infanzia», ha dichiarato il principe, ricordando persino le indiscrezioni secondo cui non sarebbe davvero figlio di re Carlo. «Mi chiedevano continuamente i motivi dietro queste voci. I giornali volevano installare il dubbio nella gente in modo che venissi estromesso dalla Royal Family?», è la domanda retorica che Harry ha pronunciato davanti ai giudici.

IPA 1 di 5 - Il principe Harry in tribunale a Londra IPA 2 di 5 - Il principe Harry in tribunale a Londra IPA 3 di 5 - Il principe Harry in tribunale a Londra IPA 4 di 5 - Il principe Harry in tribunale a Londra IPA 5 di 5 - Il principe Harry in tribunale a Londra

Non sarebbe un momento facile per il fratello dell'erede al trono britannico, che tuttavia nell'ultima uscita pubblica - quella di lunedì 12 giugno - è apparso più sereno...

L'impegno di Harry

Pochi giorni dopo il viaggio in Inghilterra, il principe Harry è stato immortalato alla Naval Air Station North Island di San Diego, in occasione degli Warriors Games. «Si è seduto in tribuna ad assistere a una partita di pallavolo», informa l’Army Recovery Capability Program in un tweet (con tanto di foto a corredo).

When Prince Harry wants to sit with Team Army member Master Sgt Michael Haley and his parents at sitting volleyball! #WarriorGamesChallenge23 #ARCP #SanDiego GOOOOO ARMY!! pic.twitter.com/13TrC8M4I6 — US Army ARCP (@armyARCP) June 12, 2023

Si tratta di una manifestazione sportiva dedicata ai veterani che a causa del servizio prestato hanno subito disabilità permanenti. La presenza del duca di Sussex conferma il suo impegno: dopo aver fondato gli Invictus Games, il principe si mostra ancora una volta vicino a questi temi e a chi ha indossato la divisa, affrontando in prima persona le difficoltà e i drammi della guerra. Lo stesso Harry ne ha fatto esperienza diretta, partecipando a due missioni in Afghanistan.