Harry e Meghan “si pentiranno” per aver isolato i figli dalla famiglia

V ivono in California senza avere alcun rapporto con la Royal Family. Non vedono zii e cugini, solo la nonna materna. La decisone “tornerà a tormentarli”

Archie e Lilibet, i due figli di Harry e Meghan, mantengono il titolo di principe e principessa, eppure con la Royal Family non hanno praticamente alcun legame. Da quando, nel 2020, mamma e papà si sono allontanati definitivamente dalla corona britannica, il rapporto è diventato teso. All’incoronazione di Carlo III il figlio Harry non poteva mancare, eppure nei mesi precedenti sono state molte le accuse e le polemiche indirizzate proprio alla famiglia reale. Per alcuni Harry e la moglie hanno fatto terra bruciata attorno a sé, isolandosi non solo dal mondo dello spettacolo (che in diverse occasioni pare li abbia snobbati), ma persino dai propri stessi familiari. E c’è chi è pronto a scommettere che per questo si pentiranno amaramente…

Archie e Lilibet isolati, i genitori “si pentiranno”

Dopo l’invito all’incoronazione dello scorso 6 maggio, re Carlo III sembra compiere nuovi passi verso il suo secondogenito e la nuora. Il regalo fatto alla nipotina Lilibet, che ha appena spento le sue prime sue candeline, è stato letto da molti come un gesto distensivo da parte del sovrano britannico nei confronti dei Sussex. Eppure se davvero sia così non è dato a sapere. È certo però che i nipotini “americani” di re Carlo non abbiano con lui - né con il resto della Royal Family - il benché minimo rapporto.

La stampa d’oltremanica non smette di parlare dei chiacchieratissimi Harry e Meghan e tanti giornali insinuano che al principe manchino particolarmente gli amici londinesi. Tuttavia, non sarebbe intenzionato a tornare in patria. Negli USA restano isolati da tutti: al di fuori di qualche grande amicizia, i duchi di Sussex sarebbero pressoché soli. Anche i parenti sono lontani da loro, eccezion fatta per la mamma di Meghan Markle. E non è un caso che Archie e Lilibet trascorrano del tempo solo con la nonna materna, Doria Ragland. Insomma, i due nipoti del re sarebbero isolati da tutti ma di questa scelta i genitori potrebbero presto pentirsi.

A dirlo in un’intervista al “Telegraph” è il giornalista Graydon Carter, che esplicitamente dichiara: «È una decisione di cui si pentiranno. Non vedono cugini, zii, soltanto la nonna materna. È una decisione che tornerà a tormentarli».

Gli errori di Harry e Meghan

Per Carter i duchi di Sussex, tra rivelazioni, scandali, famiglia, docu-serie e libri, «hanno fatto ogni mossa sbagliata possibile». Poi ha precisato: «Hanno troppa attenzione addosso. Per personaggi come loro, l’indisponibilità è la più grande risorsa. Se stai troppo in vista, c’è il rischio che il pubblico si stanchi di te».

Inoltre, a proposito dell’incidente sfiorato per le strade di New York, il giornalista parla di un fatto «quasi catastrofico». Con ironia, ha commentato: «Ho vissuto lì per cinquant’anni, è impossibile andare ad oltre tre miglia orarie», trovandosi evidentemente in accordo con quanto reso noto dalla polizia. Come si legge nel documento ufficiale, infatti, “i duchi di Sussex sono arrivati a destinazione. Non ci risultano collisioni, feriti o arresti”.

E tornando a parlare dei figli del principe Harry e di Meghan Markle, Carter si interroga su quanto possano essere felici due bambini costretti a restare lontano da tutti. Il giornalista ha criticato persino Montecito, la zona non lontana dall’Oceano Pacifico dove vivono tante star e dove il figlio di re Carlo ha comprato casa insieme alla moglie. «Non c’è proprio niente da fare, è la sala d’attesa di Dio. È a 40 minuti di auto da Los Angeles, le giovani famiglie non possono permettersi di abitare lì. Quindi non ci saranno molti bambini», ha ricordato.