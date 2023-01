Dal palcoscenico alla scrittura: chi è Chiara Francini

N ata con la passione per il palcoscenico, ha fatto della scrittura il suo secondo lavoro ed è pronta a una nuova avventura sul palco di Sanremo

Ha conquistato il pubblico con il suo carisma e la sua simpatia travolgente. La sua voce è inconfondibile e il suo fascino ammaliante. Chiara Francini è attrice e scrittrice e per la 73esima edizione del Festival di Sanremo Amadeus l'ha scelta come co-conduttrice. La celebre attrice fiorentina sarà al suo fianco nella quarta serata della kermesse, quella di venerdì 10 febbraio.

Chi è Chiara Francini: la sua carriera

Classe 1979, è fiorentina Doc. Cresciuta a Campi Bisenzio, quell'accento resta un tratto distintivo di Chiara Francini, che passo dopo passo - rigorosamente sul palcoscenico - ha fatto breccia nel pubblico. Il merito è della sua leggerezza mai frivola e del suo stile dal gusto retrò che ti cattura e ti conquista. Scoperta da Barbara Nativi, con cui si è formata al Teatro della Limonata, tra il 2007 e il 2008 ha trovato il successo sul grande schermo.

Leonardo Pieraccioni l'ha scelta nel suo film "Una moglie bellissima", Francesco Patierno l'ha voluta per "Il mattino ha l'oro in bocca" e ha vestito i panni di Fabiola nel film di Spike Lee "Miracolo a Sant'Anna". Nel 2009 è stata protagonista della mini-serie "Le segretarie del sesto", dalla regia di Angelo Longoni, e ha preso parte a "Feisbum - Il film". Un anno dopo, nel 2010, è tornata in tv con la serie "Tutti pazzi per amore 2", di Riccardo Milani. È una delle protagoniste di "Maschi contro femmine" e di "Femmine contro maschi", celebri film di Fausto Brizzi. A novembre 2015, è stata anche madrina del Torino Film Festival.

Non solo cinema: Chiara Francini ha recitato in film e fiction in onda sui canali Rai. Sul piccolo schermo si è fatta conoscere anche nei panni di presentatrice. Nel 2010 e poi nel 2014 è stata co-conduttrice di "Colorado". Nel 2016, inoltre, Pippo Baudo l'ha voluta al suo fianco in "Domenica in". Negli ultimi tempi, invece, ha condotto con Tommaso Zorzi "Drag Race Italia", in onda su Discovery+.

E se pensate che della sua carriera si è detto tutto, vi sbagliate. Coltivando la sua passione per letteratura e scrittura, Chiara Francini è diventata anche una scrittrice. Infatti, è autrice di quattro libri editi da Rizzoli: "Non parlare con la bocca piena", "Mia madre non lo deve sapere", "Un anno felice" e" Il cielo stellato fa le fusa". Dal 2021, per il quotidiano "La Stampa" cura la rubrica "Forte e Chiara su Specchio".

La vita privata dell'attrice

Una carriera passata sul palcoscenico e costellata di traguardi. A sostenerla, da ormai 17 anni, c'è il fidanzato Frederick Lundqvist. Lui è un ex calciatore svedese. Oggi si occupa di sicurezza.

Libri, recitazione, cinema e teatro, ma non solo. Sono tante le passioni di Chiara Francini. Basta spulciare il suo profilo Instagram per scoprire che l'attrice fiorentina ha un debole per gli animali. Impossibile non notare gli scatti del suo amatissimo gatto.

Chiara Francini al Festival di Sanremo

Per la terza volta consecutiva, Amadeus è pronto per il Festival di Sanremo. Al suo fianco, per la 73esima edizione della kermesse, ha scelto la fashion blogger più famosa del momento, Chiara Ferragni, la celebre pallavolista Paola Egonu, la giornalista Francesca Fagnani e l'attrice Chiara Francini. Con lui dalla prima alla quinta serata ci sarà anche Gianni Morandi.

L'incontro è stato prontamente immortalato sui social. Merito, naturalmente, di Chiara Ferragni. La famosa imprenditrice digitale ha condiviso sul suo seguitissimo profilo Instagram foto che la ritraggono abbracciata alle colleghe della kermesse. Non mancano neppure Amadeus e Morandi.

Il padrone di casa ha annunciato la presenza di Chiara Francini in collegamento con il Tg1. «Francini è una bravissima attrice di teatro, cinema, fiction, una donna simpaticissima», così Amadeus ha presentato la co-conduttrice sanremese. Non si è fatto attendere il commento della Francini, pronta per la nuova avventura. «Sicuramente partecipare a Sanremo è un sogno che si avvera per ogni ragazza italiana, ed è un traguardo incredibile per una ragazza di provincia come me». Non senza fatica, è riuscita a tenere il segreto (persino con il suo fidanzato) e ora si dice «genuinamente felice di poter partecipare a un evento che ha colorato la mia infanzia». Del Festival conserva innumerevoli ricordi, fatti di condivisione e momenti trascorsi in famiglia.

E cosa dobbiamo aspettarci dalla Francini sul palco dell'Ariston? Lei non ha dubbi: «Non si vedrà la mia sfaccettatura di attrice, ma la persona. Sarà una grande emozione: cercherò di restituire questo entusiasmo, questa bellezza, con tutti i miei colori». L'attrice assicura: «Porterò tutta la Chiara che ho».