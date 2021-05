Tutti pazzi per Damiano dei Måneskin

D opo la vittoria all’Eurovision Song Contest, la band italiana (e soprattuto il suo scatenato frontman) ha attirato l’interesse del mondo social, da Instagram a TikTok fino a Twitter

La vittoria dei Måneskin all’Eurovision Song Contest è stata una delle notizie più lette e commentate degli ultimi giorni: non succedeva dal 1990, quando a vincere era stato Toto Cotugno (nel 1964 l’altra vittoria italiana era andata Gigliola Cinquetti), e ha comprensibilmente fatto gioire tutti i fan della band, ma anche quanti si sono rallegrati nel vedere degli artisti italiani riconosciuti in un contesto internazionale.

Il trionfo al televoto dell’Eurovision ha reso chiaro quanto i Måneskin piacciano, e non solo agli italiani: già nei giorni precedenti al gran finale di sabato 22 maggio la loro “Zitti e buoni” era la canzone della manifestazione più ascoltata su Spotify e ora ha infranto un altro record: il brano è entrato infatti nella top 10 delle canzoni più ascoltate sulla piattaforma. È la posizione più alta mai raggiunta da una canzone dell’Eurovision e la canzone italiana più “streammata” (ovvero ascoltata in streaming) di sempre in un giorno.

Dalla canzone più ascoltata…

Nell’edizione del 2019 anche Mahmood si era piazzato benissimo in classifica, risultando l’artista più ascoltato di quell’anno nonostante il secondo posto in finale, un’esposizione che gli ha permesso di guadagnare fan internazionali che ancora oggi lo seguono. Considerando il successo social dell’evento, infatti, l’Eurovision è un’ottima occasione per gli artisti che vi partecipano di allargare la propria fanbase al di fuori dei confini nazionali, e i Måneskin sembrano aver colto l’occasione al balzo.

Merito della loro immagine (cosa c’è di più appetibile di un gruppo di ventenni scatenati e oggettivamente bellissimi?) e della loro performance energetica, soprattutto quella del frontman Damiano David, ormai popolarissimo su Twitter, Instagram e TikTok, dove i suoi look, le interviste e l’ormai iconica conferenza stampa in cui alza la gamba nuda con lo stivale con il tacco sono in tendenza da giorni. Ha certamente contribuito l’episodio del video virale in cui sembrava che Damiano sniffasse cocaina, notizia poi smentita dall’Eurovision (il cantante si è anche sottoposto a un test volontario, risultando negativo) e ripresa da molti internazionali.

… ai meme più ricondivisi

Spentasi la polemica, però, rimane l’interesse che Damiano ha generato in moltissimi utenti social. Secondo gli organizzatori, l’Eurovision è stato seguito da più di 200 milioni di persone e trasmesso in streaming in 39 Paesi – non a caso è considerato la competizione canora più seguita al mondo – e gli apprezzamenti verso la band di sono sprecati. Lo scrittore e poeta americano Saeed Jones ha scritto in un tweet diventato virale: «Avete fatto un gran casino intorno al fatto se questo vampiro avesse sniffato o no cocaina in diretta tv. Ma perché non parlate di quanto è bello e demoniaco? Riprendetevi», mentre durante la finale nientemeno che Simon Le Bon dei Duran Duran, uno che di fan ne ha fatti impazzire un bel po’, aveva commentato: «Ci piace sempre un sacco quello che l’Italia presenta e questa band è perfetta per l’Eurovision».

Y’all made a whole news cycle around whether or not this vampire did coke on live television. Meanwhile, why hasn’t there been a news cycle about how fucking hot and demonic he looks? Get it together, people. pic.twitter.com/WSLB9nLu7h — Saeed Jones (@theferocity) May 24, 2021

Un ruolo l'hanno giocato anche i look realizzati per i Måneskin da Etro, come ha sottolineato Vanessa Friedman, la critica di moda del New York Times: «Alla fine dello spettacolo, è legittimo pensare che insieme alla loro canzone preferita, gli spettatori abbiano potuto votare anche l’abito vincitore, d’altra parte le due cose vanno a braccetto». Il giornalista di Vogue e critico Raven Smith ha postato la gamba di Damiano, “ormai meme internazionale” come si legge nei commenti, sul suo account Instagram seguitissimo nel giro della moda, mentre su TikTok ragazze e ragazzi sono innamorati di Damiano, Victoria, Ethan e Thomas e l’hashtag #zittiebuoni ha quasi 50 milioni di visualizzazioni. Che dire, un consenso quasi unanime.