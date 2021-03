Grammy Awards, da Billie Eilish a Dua Lipa: ecco chi si esibirà

S i tinge di rosa la lista delle nomination ai Grammy Awards 2021: Talyor Swift, Billie Eilish, Dua Lipa e Beyoncé sono alcune delle voci che si esibiranno sul palco.

È partito ufficialmente il conto alla rovescia per i Grammy Awards 2021 programmati per il 14 marzo dopo il rinvio di gennaio. Attesissimi prestigiosi artisti di fama internazionale che si esibiranno sfidandosi a colpa di musica: tra i nomi confermati ci sono Talyor Swift, Billie Eilish, Dua Lipa e Harry Styles.

Grammy Awards 2021: quando saranno

La cerimonia dei Grammy Awards 2021 era prevista per il 31 gennaio ma a causa della situazione di emergenza negli USA è stata rimandata al 14 marzo. Quella del 2021 è la 63esima edizione e vedrà molti dei premiati partecipare solo virtualmente, come abbiamo già visto per altri importanti eventi.

Non solo premi da assegnare ma anche esibizioni, i Grammy Awards saranno un’occasione importante per il mondo della musica. in Italia dopo il successo del Festival di Sanremo potremo tornare a ballare sul divano di casa gustandoci le performance di artisti internazionali del calibro di Taylor Swift, Dua Lipa e Billie Eilish.

A condurre l’evento sarà Trevor Noah, voce di Griot in Black Panther e noto presentatore americano di origine sudafricana. Il re dei Talk Show debutterà come presentatore su un palco estremamente prestigioso di Los Angeles promettendo ironia, divertimento e spettacolo. Le candidature dimostrano come siano proprio le donne a dominare la scena, tingendo di rosa le nomination in gara.

Beyoncé: la queen più attesa

Con ben 9 candidature Beyoncé è pronta ad incantare il pubblico con una voce incredibile; donna, mamma e imprenditrice di successo è arrivata ad un totale di 79 candidature e 24 vittorie. L’incredibile artista è pronta a dare mostra di sé in una delle manifestazioni musicali più prestigiose al mondo.

La cantante in gara con diverse canzoni: Black Parade viene candidata come registrazione dell’anno, come miglior canzone dell’anno, come miglior canzone R&B e miglior performance R&B. Troviamo poi Beyoncé di nuovo in lista con Black is King come miglior film musicale, Savage Remix candidata come miglior canzone rap e come registrazione dell’anno.

Billie Eilish: la giovane icona di stile

Dopo aver fatto la storia ai Grammy 2020 vincendo in tutte le categorie principali, la cantautrice giovanissima di Los Angeles ci riprova nel 2021 pronta a conquistare nuovamente riconoscimenti importanti.

Candidata con Everything I Wanted come canzone dell’anno, miglior interpretazione, registrazione dell’anno e con No Time to Die come miglior canzone scritta per un film è pronta a sfidare gli altri partecipanti con coraggio, nonostante la giovane età.

Dua Lipa: tra le star con più nomination

Con ben 6 nomination ai Grammy Awards 2021 Dua Lipa è pronta a dimostrare il suo talento sul palco; seconda solo a Beyoncé per numero di nomination ha raccontato su Twitter di essere sorpresa dalle tante riconoscenze tanto da essere scoppiata a piangere per l’emozione.

Dua Lipa è una dura dal cuore tenero, la stessa reazione l’ha avuta anche per le nomination dei Grammy Awards 2019 dove si era presentata per contendersi il titolo di Best New Artist e Best Dance Recording con Electricity.

Dua Lipa è candidata con Future Nostalgia come album dell’anno e come miglior album pop vocale, con Don’t Start Now come registrazione dell’anno, canzone dell’anno e miglior interpretazione pop; Un Dia è invece in lizza come miglior performance in duo.

Taylor Swift: la popstar con influenze country

Alcuni rumor confermano Taylor Swift tra le favorite; la giovane cantante sembra infatti essere in lizza con il premio canzone dell’anno. Inserita nel 2019 tra le donne più influenti under 30 a fianco di Greta Thunberg, la voce tra le più popolari del panorama musicale ha una carriera importante alle sue spalle anche se solo di pochi anni. Taylor Swift è un’icona di stile che non rinnega le sue origini country che traspaiono in molte delle sue canzoni più popolari.

Harry Styles in lizza con tre premi

Tra i pochi uomini in gara c'è Harry Styles. Harry Styles è tra i nomi dei partecipanti ai Grammy Awards 2021 e come altri cantanti gareggia per diversi premi; la voce giovane infatti è in lizza per il premio Best Music Video con Adore You, come Best Pop Solo Performance con Watermelon Sugar e come Best Pop Vocal Album con Fine Line. Secondo le prime indiscrezioni sul palco Harry Styles si esibirà con la hit estiva Watermelon Sugar che ci ha fatto ballare nei mesi passati.

L’elenco completo dei partecipanti

La cerimonia che si svolgerà in totale sicurezza rispettando distanziamenti e in totale assenza del pubblico prevede non solo premiazioni ma anche numerose esibizioni; l’obiettivo dei partecipanti è riportare l’attenzione sulla musica duramente colpita dalla pandemia. Da poco è stata confermata la lista completa degli artisti che si esibiranno durante la serata, eccoli in ordine alfabetico:

Bad Bunny

Billie Eilish

Black Pumas

Brandi Carlile

Brittany Howard

BTS

Cardi B

Chris Martin

Dababy

Doja Cat

Dua Lipa

Haim

Harry Styles

John Mayer

Kendrick Sampson

Killer Mike

Lil Baby

Maren Morris

Megan Thee Stallion

Mickey Guyton

Miranda Lambert

Post Malone

Roddy Ricch

Tamika Mallory

Taylor Swift