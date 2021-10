Emily in Paris per Natale si trasferisce a Saint Tropez

L ily Collins, fresca sposa, rivela, condividendo il trailer su Instagram la data ufficiale della messa in onda dell'attesissimo Emily In Paris 2: ci aspettano una nuova location e tanto glamour

Abbiamo finalmente la data di uscita della seconda stagione di Emily in Paris. La stessa protagonista Lily Collins, attraverso il trailer postato sul suo profilo Instagram, ha infatti annunciato il giorno della messa in onda della serie glam più amata dai tempi di Sex and the City e Gossip Girl: potremo rivedere la nostra parigina acquisita preferita su Netflix (su Sky Q e NOW Smart Stick) dal 22 dicembre.

Questa volta però, complice anche il Covid che non ha permesso molte riprese nella Ville Lumière, la dolce ragazza amante dei croissant, del buon vino, ma soprattutto di Instagram, si trasferisce al mare. Lasciata Parigi, le ragazze si divertono e si rilassano in Costa Azzurra, a Saint Tropez. Ovviamente tra avventure frizzanti, feste e gli immancabili selfie!

«Ora che è più a suo agio con la sua vita a Parigi, Emily sta migliorando nel destreggiarsi in città ma è ancora alle prese con le idiosincrasie della vita francese. Dopo essere inciampata in un triangolo amoroso con il suo vicino e la sua prima vera amica francese, Emily è determinata a concentrarsi sul suo lavoro, che diventa ogni giorno più complicato. A lezione di francese, intanto, incontra un altro non parigino cioè Alfie, un ragazzo che la fa infuriare ma allo stesso tempo la intriga», fa sapere Darren Star, lo sceneggiatore della serie - nonché autore di molte serie tv di successo come Sex and the City, Beverly Hills 90210 e Melrose Place - scatenando moltissima curiosità tra gli appassionati.

Sul set, oltre a Lily Collins (Emily), Ashley Park (Mindy), William Abadie (Antoine), Samuel Arnold (Julien), Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie), troviamo anche Bruno Gouery (Luc) e Camille Razat (Camille) che hanno fatto la loro comparsa proprio nella seconda stagione. Ma la protagonista principale, grazie alla leggendaria costumista Patricia Field, resta sempre la moda. Nonostante abbia rivelato di essere stata fortemente ispirata dal film del 1951 An American in Paris, in molti invece trovano molte somiglianze con Carrie Bradshaw nel colorato guardaroba couture e semi-couture di Emily.

E l'amore? La prima stagione si era conclusa con molte questioni di cuore in sospeso ancora da risolvere, tra cui il triangolo amoroso tra Emily, Gabriel e Camille. E sull'argomento sono scattate tante ipotesi dopo le dichiarazioni di Lily Collins: «Di solito preferisco gli uomini, ma in futuro chissà». Che la situazione si complichi ancora di più? Peut être…

